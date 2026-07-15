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«Облако Mail» запустило функцию «Почистить телефон»

«Облако Mail» представило функциональность «Почистить телефон» для экономии памяти в смартфоне. Она помогает быстро освободить место на устройстве, сохраняя при этом файлы только в облачном хранилище. Благодаря синхронизации галерей смартфона и Облака, система сервиса определяет, какие фото и видео уже сохранены в хранилище, и предлагает удалить их с телефона.

Новая функциональность показывает, сколько места в телефоне занимают файлы, уже сохраненные в «Облаке», и помогает быстро находить самые тяжелые из них.

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Умное освобождение памяти доступно в мобильном приложении «Облака Mail» при включенной функции автозагрузки. Для этого необходимо перейти в раздел «Почистить телефон» в галерее приложения — там будет указан объем памяти смартфона, который можно освободить.

«Сегодня мобильная фото- и видеосъемка стали особенно популярны, поэтому память смартфонов все чаще заполнена на максимум. Это приводит пользователей к выбору — удалить важные данные или терпеть замедление работы устройства. Новая функциональность поможет освободить память без потери важного контента, поддерживать порядок в галерее и сохранять высокую производительность устройства», — сказал руководитель продуктового направления «Облако Mail» Виктор Петрищев.

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