CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет E-commerce Ритейл Логистика
|

«Ozon Доставка» стала доступна для всех предпринимателей

Маркетплейс Ozon объявил о расширении возможностей сервиса «Ozon Доставка» — теперь им может пользоваться любая компания, при этом выставлять товары на Ozon не обязательно. Новый формат рассчитан на тех, кто хочет использовать только логистические возможности маркетплейса. Новый продукт получил название «Ozon Доставка для бизнеса».

Теперь у предпринимателей есть выбор между двумя форматами работы с «Ozon Доставкой». Первый — для продавцов, чей товар продается на Ozon, а второй — для бизнеса, который не размещает товары на маркетплейсе. Продавать можно на любой внешней площадке, а Ozon использовать исключительно как службу доставки для своих товаров через сеть ПВЗ и курьеров Ozon. Новый продукт дает возможность сторонним предпринимателям расширить свою географию продаж и получить быстрый и удобный канал доставки без размещения товаров на Ozon.

«Запуск «Ozon Доставки для бизнеса» дает предпринимателям по всей стране доступ к логистике, которая раньше была доступна только продавцам на Ozon. Теперь любой предприниматель может получить доступ к логистической инфраструктуре Ozon и сети из более 85 тыс. ПВЗ по всей стране. Мы даем возможность любому бизнесу получить преимущества логистики Ozon, в том числе тем, кто не является продавцами на маркетплейсе», — отметил руководитель логистических продуктов Ozon Роман Ивенин.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

Для подключения предпринимателям достаточно создать отдельный личный кабинет сервиса «Ozon Доставки» и настроить, как будут передавать отправления. На текущем этапе доставка оформляется только вручную, до конца лета для предпринимателей также появится возможность настраивать обмен данными между кабинетом на Ozon и своим сайтом.

«Ozon Доставка» для продавцов была запущена осенью прошлого года и уже доставляет тысячи отправлений с площадок продавцов ежедневно. Благодаря новому сервису еще больше предпринимателей по всей стране получат доступ к широкой географии, не имея собственной инфраструктуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще