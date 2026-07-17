CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Подмосковным предпенсионерам стало проще оформлять соцкарты онлайн

На региональном портале оптимизировали услугу по выдаче и замене социальных карт жителя Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оформление или замена социальной карты остается одной из самых востребованных услуг на регпортале – с начала 2026 г. ею воспользовались более 228 тыс. раз. К онлайн-форме подключили умный сервис, который автоматически проверяет, соответствует ли возраст заявителя требованиям нормативно-правового акта. Если мужчина достиг 60 лет, а женщина – 55 лет после 31 декабря 2025 г., система сообщит о невозможности оформить соцкарту», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Кроме того, умный сервис автоматически проверит данные о регистрации по месту жительства из личного кабинета пользователя на портале «Госуслуг» на соответствие актуальным требованиям законодательства Московской области. В случае выявления несоответствий система мгновенно проинформирует об этом заявителя с помощью соответствующего уведомления на экране.

Получить социальную карту могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Держатели соцкарты имеют право на бесплатный проезд на всех видах наземного пассажирского транспорта и в электричках. Помимо этого, по карте можно получить скидку на товары в ряде магазинов.

Право на бесплатный проезд по социальной карте жителя Московской области для льготной категории «Предпенсионер» возникает при достижении возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин) до 31 декабря 2025 г. включительно.

Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться
Михаил Сумбатян, IThub: Нужно не конкурировать с ИИ, а научиться им пользоваться Бизнес

Услуга «Социальная карта жителя Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы». Для подачи заявления нужно авторизоваться на портале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Пластиковая соцкарта будет готова в течение 16 рабочих дней. Получить ее можно будет в МФЦ, выбранном при заполнении заявления.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Свирчев, AdminVPS: Раньше хостинг воспринимали как место для сайта, сейчас — как фундамент цифровой инфраструктуры

Российских чиновников принудительно загонят в «Макс». Рабочие переписки за пределами суверенных мессенджеров строго запретят

Русская смекалка в действии. В России появился навигатор, позволяющий экономить бензин за счет правильных маршрутов

Продал ненужное – нашел жену. Главный российский сервис объявлений превратится в сайт знакомств

Sony приступила к цифровому грабежу. Из аккаунтов пользователей стерты сотни оплаченных фильмов

В каждой третьей студенческой работе в России нйдены следы ИИ

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор детских умных часов HUAWEI WATCH KIDS X1: экшн-камера и навигатор на запястье

Как умные часы следят за здоровьем: битва флагманских моделей 2026

Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H16 Pro Steam: теперь с паром

Показать еще

Наука

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается

Вселенная существует без темной энергии? Математики бросают вызов стандартной космологии

Обнаружено морское существо-зомби — оно продолжает расти после того, как его разрезали на части
Показать еще