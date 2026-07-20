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И тянутся города: оптика «Ростелекома» доступна в четырех из пяти домов в российских мегаполисах

«Ростелеком» впервые раскрывает подробности развития оптических сетей в регионах России. Общая протяженность волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) «Ростелекома» превысила уже 1,1 млн км, что обеспечивает возможность подключения к высокоскоростному интернету для более чем двух из трех семей страны. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Активное развитие цифровой инфраструктуры ведется во всех регионах страны. По итогам I полугодия 2026 г. оптическая сеть «Ростелекома» охватила более 80% домохозяйств в крупнейших российских мегаполисах, а в большинстве районных центров этот показатель превысил 90%.

Наиболее высокая плотность покрытия среди городов-миллионников достигнута в Омске, Новосибирске, Красноярске, Москве и Ростове-на-Дону. Максимально оптическими регионами «Ростелеком» сделал Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ, в которых ВОЛС охвачено 99% домохозяйств. В Липецкой области — это 98%, в Республике Марий Эл — 97%, на Камчатке — 96%. В 2025 г. по результатам нового строительства в Республике Коми и Нижегородской области доступ к оптическим сетям получили более 90% семей.

Антон Годовиков, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Наша компания — безусловный лидер на рынке широкополосного доступа в интернет: №1 по абонентской базе и темпам ее роста. Более 40% домохозяйств в стране уже пользуются услугами группы компаний “Ростелеком”, что существенно опережает конкурентов — ближайший из них занимает лишь 10–11% рынка. В соответствии с новой стратегией компании до 2030 года мы планируем расти быстрее рынка, последовательно расширяя оптическую инфраструктуру во всех регионах».

Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews
Цифровые активы «Росатома». Инфографика CNews Бизнес

Сергей Онянов, заместитель президента — председателя правления «Ростелекома»: «Мы последовательно модернизируем и расширяем сетевую инфраструктуру. В ближайшее время планируем перевести ряд высоконагруженных участков сети на скорости до 10 Гбит/с. Переход на оптику позволяет обеспечивать не только в разы большую пропускную способность, но и более стабильное соединение для клиентов. Для нас это ключевая задача».

Одновременно с модернизацией сетевой инфраструктуры «Ростелеком» предлагает обновление абонентского оборудования, что повышает качество домашнего интернета. В октябре 2025 г. компания «Электра» (дочерняя компания «Ростелекома») начала первое в России крупносерийное производство Wi-Fi-роутеров шестого поколения. Флагманский роутер Wi-Fi 6 с чипсетом AX3000 обеспечивает устойчивый сигнал даже в дальних комнатах большой квартиры или частного дома и не требует установки сложных систем из нескольких модулей. Скорость передачи данных достигает 3 Гбит/с, что на 45% выше, чем у роутеров предыдущего поколения.

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