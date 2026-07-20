В «Доске VK WorkSpace» расширены возможности командной работы с коллегами и контрагентами

VK Tech обновил облачную версию «Доски VK WorkSpace» — сервиса для визуальной совместной работы команд. В ней появились гостевой доступ и защита досок паролем — это позволяет подключать к работе клиентов и подрядчиков, сохраняя контроль над доступом. Также среди обновлений встроенные голосования и загрузка файлов прямо на доску. Об этом CNews сообщили представители VK.

Гостевой доступ в «Доске VK WorkSpace» позволяет владельцу поделиться ссылкой с внешним пользователем без учетной записи. Доску можно открыть для просмотра, комментирования или редактирования; при этом гости получают ограниченный набор возможностей — например, им недоступны создание новых досок и просмотр истории версий.

Кроме того, на доску можно установить пароль, изменить или удалить его. Администратор домена может сделать пароль обязательным для досок с включенным гостевым доступом, чтобы снизить риск утечек при работе с внешними участниками.

В «Доску VK WorkSpace» теперь встроен инструмент голосования с автоматическим подсчетом результатов: он пригодится на ретроспективах, приоритизации задач и выборе идей. Также на доску можно загрузить файл размером до 30 МБ, участники смогут его скачать. Файлы автоматически проверяются антивирусом.

В рамках обновления облачной версии «Доски VK WorkSpace» добавлен еще ряд функций, которые упрощают повседневную работу. Среди них мини-карта для быстрого перемещения по большим доскам, возможность выгрузить доску в форматах SVG, PNG, JPG, PDF и CSV, создание копии доски и англоязычная версия интерфейса.

«Планируя обновления сервисов VK WorkSpace, мы ориентируемся на пользу для бизнеса. Работа с внешними участниками — подрядчиками, клиентами, кандидатами — один из ключевых сценариев совместной работы, в том числе и для досок. Гостевой доступ в «Доске VK WorkSpace» делает этот процесс удобным, а обязательные пароли позволяют компаниям сохранять контроль над данными. Благодаря новым функциям сервис стал не только более комфортным в использовании, но и более защищенным», — отметил руководитель направления сервисов продуктивности VK Tech Петр Щеглов.