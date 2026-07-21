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Для челябинских дачников «МегаФон» запустил новые мощности 4G

Инженеры «МегаФона» запустили дополнительные базовые станции в садовых товариществах Челябинской области. С учетом возрастающей сезонной нагрузки связь улучшили для дачников в Челябинске, Магнитогорске и Каслинском районе — теперь даже в часы пик им доступны скоростной мобильный интернет и стабильная голосовая связь. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Изменения затронули СНТ «Металлист-2» в Челябинске, СНТ «Строитель-1» в Магнитогорске и СНТ «Светленький» в рабочем поселке Вишневогорск в Каслинском районе. Базовые станции работают в среднечастотном диапазоне, чтобы охватить большую площадь покрытия и обеспечить высокую скорость передачи данных.

Новая телеком-инфраструктура позволяет снизить нагрузку на сеть и с комфортом пользоваться важными цифровыми сервисами, оформлять на маркетплейсах доставку товаров для сада или смотреть видеоконтент на популярных площадках. Максимальная скорость передачи данных при этом может достигать 100 Мбит/с.

«Летом жители Челябинской области проводят много времени на своих садовых участках в больших городах или за их пределами. Для нас важно, чтобы связь при этом работала надежно, а наши абоненты не лишались привычного цифрового комфорта. Сохранять высокие скорости мобильного интернета даже в часы пик удается благодаря грамотно спланированной программе модернизации: улучшения качества связи уже ощутили жители сел Медведево, Кундравы и Травники», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Напомним, в этом году специалисты оператора провели свыше 80 технических работ на телеком-объектах региона, в том числе в популярных местах для отдыха в Чебаркульском районе.

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