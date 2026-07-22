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Пользователи теперь могут заказывать букеты и подарки в приложении «Яндекс Цветы»

«Яндекс» запустил приложение «Яндекс Цветы» и выделил сервис доставки букетов и подарков в самостоятельный продукт. Это позволит компании быстрее развивать его — например, добавлять тематические подборки к праздникам. Приложение ориентировано только на букеты и подарки, поэтому пользователи смогут сосредоточиться на поиске подходящего варианта, не отвлекаясь на другие категории товаров. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В приложении можно подобрать букет или подарок с помощью фильтров по цене, виду цветов и скорости доставки. Доступны букеты на любой вкус и случай — от классических роз до композиций из эрингиума. Стоимость и срок зависят от продавца и его удаленности от получателя. В среднем это до одного часа. Если заказ выполняет курьер «Яндекса», доставка будет бесплатной независимо от суммы. После оформления пользователь видит все этапы — от сборки до передачи адресату, а уточнить детали или согласовать замену цветов можно с продавцом в чате.

В ближайшем будущем сервис начнет предлагать варианты цветов и подарков с учетом праздников и важных мероприятий — например, на юбилей маме или рождение ребенка. Букет можно будет отправить, даже не зная адреса. Достаточно указать телефон — и сервис сам выяснит детали у получателя. Кроме того, сервис планирует расширять категорию «Подарки»: в нее войдут подарочные сертификаты, мини-торты и другие товары, которыми можно дополнить заказ.

Запуск приложения «Яндекс Цветов» стал следующим этапом развития доставки букетов и подарков в сервисах «Яндекса». Направление появилось в «Яндекс Еде» в 2022 г., а позже получило отдельный раздел в «Яндекс Go». Сервис объединяет более 3 тыс. продавцов более чем в 300 городах России. В I квартале 2026 г. продажи цветов в «Яндекс Еде» выросли более чем в два раза год к году.

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