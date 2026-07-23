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ИИ-ассистент «МТС Линк» составит список задач по итогам встречи

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, расширила ИИ-функциональность. Теперь после онлайн-встреч пользователи получают не только их саммари, но и список задач с ответственными и сроками выполнения. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Ранее командам приходилось просматривать расшифровку или саммари встречи, чтобы найти и зафиксировать договоренности. Теперь ИИ-ассистент «МТС Линк» автоматически составляет список всех задач, поставленных во время разговора. Для каждой из них он фиксирует три основных параметра: суть, ответственный сотрудник, срок выполнения.

Пользователь может получить доступ к списку задач в материалах встречи сразу после ее завершения. Задачу можно скопировать одним кликом, чтобы внести ее в свой таск-трекер или отправить коллеге. В одном из ближайших обновлений разработчики также добавят возможность отправлять задачи в любой таск-трекер по API или напрямую во встроенный таск-трекер «МТС Линк». Таск-трекер «Задачи» — часть единого приложения «МТС Линк», сегодня в нем можно ставить задачи себе и коллегам, фиксировать их статус выполнения и дедлайны.

Список задач также доступен через команду «Мои задачи» в ИИ-ассистенте «МТС Линк». Пользователь в любой момент может попросить ИИ-ассистента показать все задачи, назначенные ему во время предыдущих встреч.

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«Отдельные инструменты для корпоративных коммуникаций постепенно теряют актуальность для крупного бизнеса. Компаниям интересно создавать для сотрудников единую рабочую среду, способствующую росту эффективности процессов. Наша платформа помогает им в этом: недавно мы анонсировали новые продукты — редактор документов и диск для их хранения — а теперь расширяем функциональность в части отслеживания задач. Новая функция позволяет реализовать сквозные рабочие сценарии. Например, руководитель проводит встречу команды, моментально получает список назначенных на ней задач и контролирует их исполнение в таск-трекере — все это доступно в одном приложении. Такой подход помогает не терять важное и освобождает сотрудников от рутины», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

Функция находится в стадии бета-тестирования и подключается по запросу через персонального менеджера.

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