ИИ-чат в «Яндекс Картах» и «Алиса AI» найдут АЗС с топливом по запросу пользователя

В ИИ-чате «Яндекс Карт» и чате с «Алисой AI» пользователям теперь доступен поиск ближайших заправок, на которых есть топливо. Запрос можно отправить в свободной форме, как он приходит в голову, — например, «где заправиться АИ-95 рядом?». ИИ найдет и покажет подходящие АЗС, расстояние до них, наличие нужного горючего и степень загруженности. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Карт».

Ранее информация о топливе и ситуации на АЗС стала доступна в «Картах», «Заправках» и Go. Теперь необязательно открывать карточки нескольких заправок — ИИ подскажет ближайшие станции в одном ответе. В ИИ-чате «Карт» запрос можно задать текстом, а в чате с «Алисой AI» — еще и голосом. ИИ найдет заправки поблизости и покажет данные о них из «Карт» — для этого нужно выбрать настройку «Найти АЗС».

«Яндекс» автоматически собирает и обрабатывает обезличенные данные о ситуации на АЗС из нескольких источников. В их числе — заказы топлива в «Заправках» и Go, информация от таксистов в приложении «Про», обстановка на дорогах в районе станций. Еще один источник — сами пользователи «Яндекс Карт»: тем, кто заправился или проехал мимо АЗС, сервис предлагают короткий опрос, а ответы помогают быстрее обновлять сведения и показывать актуальную картину остальным.