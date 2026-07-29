«Яндекс» объявляет финансовые результаты за II квартал 2026 года

МКПАО «Яндекс», частная ИT-компания, объявляет неаудированные финансовые результаты за второй квартал 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Выручка группы во II квартале 2026 г. выросла на 16% год к году и составила 386 млрд руб. Выручка за I полугодие составила 759 млрд руб., увеличившись на 19% год к году.

Оборот от услуг по рекламе и продвижению (валовый оборот без НДС от рекламных услуг и услуг по продвижению, оказываемых рекламодателям, до вычета агентских премий) во II квартале 2026 г. вырос на 12% год к году — до 128 млрд руб.

Подписочная выручка «Яндекс Плюса» за II квартал 2026 г. составила 28 млрд руб., увеличившись на 27% год к году.

Скорректированный показатель EBITDA по итогам II квартала вырос на 35% год к году до 89 млрд руб., а по итогам I полугодия — на 41% год к году до 162 млрд руб.

Маржинальность по скорректированной EBITDA во II квартале 2026 г. составила 23% от выручки — на 3,1 п. п. больше, чем год назад.

Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2026 г. выросла на 56% год к году и составила 48 млрд руб.

31 июля 2026 г. Совет директоров рассмотрит предложение менеджмента компании по выплате дивидендов за I полугодие 2026 г. в размере 110 руб. на акцию.

Результаты программы обратного выкупа акций

4 мая 2026 г. Совет директоров «Яндекса» одобрил программу обратного выкупа акций для реализации программы долгосрочной мотивации сотрудников. В течение двух лет на эти цели планируется направить до 50 млрд руб.

С момента старта программы и до 27 июля включительно было выкуплено 3,3 млн акций на сумму почти 12,5 млрд руб. — это составляет примерно 3,3% от всех акций компании в свободном обращении и 0,83% от уставного капитала.

При этом компания продолжила выпускать дополнительные акции для исполнения текущих обязательств по программе мотивации. Решение о дополнительном выпуске акций было принято до начала действия программы обратного выкупа. Во II квартале 2026 г. в рамках дополнительной эмиссии было размещено 894,1 тыс. акций, что составляет 0,23% от уставного капитала компании по состоянию на 30 июня 2026 г.

Таким образом, объем выкупленных акций в несколько раз превысил объем дополнительного выпуска акций. Это позволило снизить прирост общего количества голосующих акций компании на рынке. Выкупленные акции не предоставляют право голоса и не участвуют в распределении дивидендов до момента их передачи участникам программы мотивации.

Корпоративная деятельность и события

В апреле 2026 г. «Яндекс» выплатил дивиденды за 2025 г. в размере 110 руб. на акцию. Общая сумма выплат составила 42 млрд руб.

2 июня 2026 г. «Яндекс» закрыл сделку по продаже бизнеса «Авто.ру». Новым владельцем стал «Т-Авто», который входит в группу «Т-Технологии». Сумма сделки составила 35 млрд руб. Показатели «Авто.ру» исключены из расчета финансовых показателей группы с даты закрытия сделки без пересчета показателей за предыдущие периоды.

19 июня 2026 г. «Яндекс» разместил два выпуска облигаций совокупным объемом 60 млрд руб. Объем выпуска с плавающей ставкой со спредом 1,25% к ключевой ставке ЦБ составил 40 млрд руб., объем выпуска с фиксированным купоном в 13,40% годовых — 20 млрд руб.

Финансовый прогноз на 2026 год

Компания сохраняет свой прогноз на 2026 г. по основным финансовым показателям и капитальным затратам. Компания прогнозирует рост выручки порядка 20% год к году и скорректированный показатель EBITDA порядка 350 млрд руб. Капитальные затраты в 2026 г. составят 10-12% от выручки, что соответствует среднегодовому значению за последние пять лет — 11% от выручки. Эти прогнозы отражают текущую оценку, основанную на наблюдаемых в данный момент рыночных тенденциях, и могут измениться в зависимости от макроэкономической и рыночной ситуации.

Обзор ключевых блоков отчетности за II квартал 2026 года

Поисковые сервисы и ИИ - «Яндекс Поиск», «Яндекс Карты», «Яндекс Браузер», устройства и «Алиса AI», сервисы объявлений «Яндекс Недвижимость», «Яндекс Аренда», «Яндекс Путешествия» и «Яндекс Исполнители», а также ряд других информационных и транзакционных сервисов.

Выручка от рекламы и услуг продвижения (выручка от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, до вычета агентских премий, показатели «Авто.ру» исключены из расчета во всех представленных периодах) показала двузначный рост — 10,3% год к году. Это выше темпов роста российского рынка диджитал-рекламы. Таких результатов удалось достичь благодаря повышению эффективности рекламных инструментов, росту отдельных сегментов рекламодателей и активному развитию рекламных форматов.

Внедрение рекомендательной технологии Argus обеспечило почти половину прироста выручки от рекламы и услуг продвижения. Технология позволила углубить анализ поведения пользователей в 30 раз, что повысило точность таргетинга. В результате рекламодатели получают в среднем на 4% больше целевых действий при сопоставимом бюджете, что способствует их удержанию и росту расходов на платформе.

«Яндекс» продолжает одним из первых в мире расширять эксперименты с ИИ-форматами продвижения для бизнеса — в «Алисе AI» в «Поиске», на сайте и в приложении. Эти форматы используют принципиально новый подход к подбору аудитории. Алгоритмы учитывают не только запрос, но и весь контекст диалога с «Алисой AI». Это позволяет определять потенциальный интерес пользователя еще до того, как он сформулирует конкретный запрос. Продвижение на ИИ-поверхностях уже показывает измеримую эффективность: стоимость привлечения клиента сопоставима со стоимостью продвижения в «Поиске». В чатах с «Алисой AI» рекламная система уже показала объявления более 460 тыс. рекламодателей — это три четверти от всех рекламодателей на платформе.

«Яндекс» продолжает внедрять нейросеть «Алису AI» в повседневные пользовательские сценарии, что позволяет наращивать активную аудиторию и расширять возможности взаимодействия на разных поверхностях. Во II квартале число пользователей, которые еженедельно решают задачи и ведут диалог с «Алисой AI» в чате, выросло на 39% по сравнению с предыдущим кварталом и составило 33,2 млн (пользователи чата с «Алисой AI» в одноименном приложении, «Яндекс Браузере», приложении «Яндекс с Алисой» и на alice.yandex.ru).

Ежемесячное количество активных Станций с «Алисой» увеличилось на 31% год к году и достигло 22,5 млн. При этом пользователи все чаще используют несколько устройств: количество владельцев двух и более Станций выросло на 44% — до 4,7 млн человек.

Все больше пользователей взаимодействуют с ответами «Алисы AI» под поисковой строкой (зарегистрированные пользователи, ежемесячная аудитория): во II квартале их ежемесячная аудитория достигла 49,5 млн. При этом доля запросов, на которые «Алиса AI» дает ответ в «Поиске», увеличилась на 7 п. п. квартал к кварталу и достигла 42%.

Во II квартале 2026 г. выручка сегмента выросла на 9% год к году и составила 137,4 млрд руб. Темпы роста показателя ускорились на 10 п. п. по сравнению с I кварталом 2026 г.

Выручка от рекламы и услуг продвижения, полученная от внешних клиентов, выросла на 10,3% год к году. Одним из драйверов стал рост инвестиций иностранных компаний в рекламу на «Яндексе» в России — они увеличились на 55% году к году. Бюджеты рекламодателей в коммерческих индустриях наиболее активно росли в категориях «Развлечения» (+28%), «Медицина и фармацевтика» (+22%) и «Информационные технологии» (+20%). При этом выручка от быстрорастущих форматов увеличилась на 61% благодаря расширению доступного инвентаря и росту эффективности.

Скорректированный показатель EBITDA во II квартале 2026 г. вырос на 12% год к году и составил 63,7 млрд руб. Рентабельность по этому показателю выросла на 1,3 п. п. — до 46,3%.

Городские сервисы

В блок «Городских сервисов» входят Райдтех, состоящий из сервиса онлайн-заказа такси, каршеринга «Яндекс Драйв», сервиса аренды самокатов, сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд», а также других экспериментальных направлений; «Электронная коммерция», которая включает мультикатегорийную торговую платформу «Яндекс Маркет», сервис гиперлокальной доставки продуктов и товаров «Яндекс Лавка», а также сервисы доставки товаров из магазинов и заказов из ресторанов «Яндекс Еда» и «Деливери»; «Доставка» и другие O2O-сервисы, включая «Яндекс Доставку» — сервис доставки средней и последней мили, сервис для оплаты топлива на АЗС «Яндекс Заправки», а также несколько небольших экспериментальных O2O-сервисов.

Количество активных пользователей Городских сервисов выросло на 13% год к году и составило 61,5 млн в месяц. При этом почти половина оборота (GTV) блока формируется за счет направлений, не связанных с онлайн-заказом такси.

Райдтех продолжает работать над качеством сервиса и улучшать маржинальность, которая выросла на 1,6 п. п. год к году до 8% от GTV. При этом уже 43,2% поездок такси приходится на заказы вне домашнего рынка, что на 3,5 п. п. выше, чем год назад.

Переход к более эффективной модели развития сегмента электронной коммерции позволил впервые вывести его в безубыточность по скорректированному показателю EBITDA. Компания рассчитывает, что сегмент станет устойчиво безубыточным на горизонте двенадцати месяцев.

Рост валового оборота сервисов (GTV) «Электронной коммерции» планово замедлился до 2% на фоне продолжающейся работы по повышению эффективности. При этом «Яндекс Еда» и «Яндекс Лавка» продолжают расти опережающими рынок темпами.

Рост оборота «Яндекс Лавки» составил 23% год к году. Основным драйвером остается увеличение спроса в регионах, где сервис развивает как собственную сеть, так и франчайзинговую модель.

Оборот «Яндекс Еды» вырос на 20,5%, при этом оборот непродуктового ритейл-направления, куда входят «Аптеки», «Цветы» и другие высокочастотные категории, вырос на 39,6%.

«Яндекс Маркет» продолжает улучшать экономику платформы — по итогам второго квартала маржинальность по скорректированному показателю EBITDA как процент от GTV выросла на 5 п. п. год к году.

«Яндекс Доставка» продолжает показывать положительную динамику роста оборота на домашнем рынке при улучшении маржинальности на 1,2 п. п. год к году до 5,8% от GTV.

Общая выручка блока во II квартале 2026 г. выросла на 18% год к году и составила 215,6 млрд руб. Основной вклад внесло направление «Электронной коммерции» с ростом выручки на 20% год к году. При этом наиболее быстрорастущим бизнесом стала «Яндекс Еда», которая активно масштабировала ритейл-направление. Доходы от рекламы (доход от рекламы в «Городских сервисах» — это валовый оборот без НДС от рекламных услуг, которые сервисы блока оказывают рекламодателям) в сервисах «Электронной коммерции» продолжили расти и увеличились на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. — во многом благодаря развитию ритейл-медиа в «Яндекс Маркете». Выручка Райдтеха сохраняет двузначные темпы роста — она увеличилась на 15% год к году. Выручка «Доставки» и других О2О-сервисов выросла на 7% год к году благодаря расширению основного логистического бизнеса на домашнем рынке и развитию экспериментальных сервисов, таких как «Яндекс Забота», «Яндекс Заправки» и других.

Общий скорректированный показатель EBITDA во II квартале 2026 г. составил 34,4 млрд руб., что в 2,7 раза выше, чем годом ранее. Такой динамике способствовала продолжающаяся работа над оптимизацией экономики Райдтеха, а также значительное улучшение показателей «Яндекс Маркета» и более чем двукратный рост скорректированного показателя EBITDA «Яндекс Еды».

Персональные сервисы

В состав Персональных сервисов входят «Плюс» и развлекательные сервисы — мультиподписка «Яндекс Плюс», которая открывает доступ к Я«ндекс Музыке», «Кинопоиску» и «Яндекс Книгам». В направление также входят продавец билетов «Яндекс Афиша» и продюсерский центр «Плюс Студия»; Финансовые сервисы: персонализированные решения для повседневных выгодных платежей в сервисах «Яндекса» и у партнеров, оплаты покупок частями и накопления средств — «Яндекс Пэй», «Сплит», «Сейвы» и единый персональный аккаунт пользователя «Яндекс ID»; «Свои Плюсы» и другие сервисы: программа лояльности «Яндекса» «Свои Плюсы», рекламные технологии блока и «Домиленд» — proptech-платфора.



Число подписчиков «Яндекс Плюса» достигло 49,4 млн, увеличившись на 14,4 % год к году. Наряду с развитием партнерств одним из драйверов роста стала трансляция на «Кинопоиске» чемпионата мира, матчи которого посмотрели 8,7 млн подписчиков. «Кинопоиск» развивает раздел «Спорт» с 2024 г.: за это время его аудитория выросла в 2,5 раза, а «Яндекс Плюс» привлек за счет развития этого направления несколько миллионов новых подписчиков.

Общий оборот направления Финансовых сервисов (юбщий оборот, GMV, Финансовых сервисов — совокупный объем всех покупок пользователей с использованием продуктов «Яндекс Пэй») вырос на 39% год к году и составил 351 млрд руб., из которых 59% приходится на долю оборота за пределами экосистемы «Яндекса» — на 19 п. п. выше, чем год назад.

В рамках развития более капиталоэффективной модели кредитного бизнеса «Яндекс Финтех» завершил размещение четвертого выпуска облигаций, обеспеченных потребительскими кредитами «Яндекс Банка». Объем размещения составил 8 млрд руб., а купон — 17% годовых.

Общая выручка блока во II квартале 2026 г. выросла на 32% год к году до 64,9 млрд руб. Наибольший вклад внесли «Финансовые сервисы» — самое быстрорастущее направление компании: их выручка выросла на 51% год к году до 29,5 млрд ру. Выручка направления «Плюса» и развлекательных сервисов составила 34,9 млрд руб., увеличившись год к году на 27% за счет продолжающегося расширения базы платящих подписчиков и увеличения среднего дохода на пользователя (ARPU).

Общий скорректированный показатель EBITDA вырос на 20% и составил 2,5 млрд руб. Основным драйвером стал рост показателя «Финансовых сервисов» до 1,9 млрд руб. при улучшении рентабельности до 6,5% благодаря продолжающемуся масштабированию бизнеса. Скорректированный показатель EBITDA Плюса и развлекательных сервисов вырос на 7% год к году до 2,7 млрд руб. Направление продолжает активно инвестировать в контент и ИИ-технологии в своих сервисах, а также в развитие на новых рынках.

«Б2Б Тех»

В данный блок входят платформа для создания ИT-продуктов Yandex Cloud (платформа для создания и развития ИT-продуктов), виртуальный офис с сервисами для личных дел и совместной работы «Яндекс 360» и несколько других направлений.



Общее количество клиентов Yandex Cloud выросло до 64 тыс. Ключевыми драйверами роста бизнеса остаются ИИ- и ИБ-сервисы. Ими уже пользуются 37% и 53% крупных клиентов соответственно — на 10 п. п. и 9 п. п. больше, чем год назад.

Потребление коммерческих токенов через API на платформе Yandex AI Studio по итогам II квартала 2026 г. составило 398 млрд токенов — это вдвое больше, чем в I квартале, и на 70% больше, чем за весь 2025 г/

Аудитория виртуального офиса «Яндекс 360» (виртуальный офис, который предоставляет пользователям и бизнесу сервисы для коммуникации и организации рабочих процессов) продолжает расти — им уже пользуются более 117 млн пользователей и 185 тыс. организаций. Общее количество платных учетных записей «Яндекс 360» на конец II квартала 2026 г. составляет 8,9 млн, из которых 2,4 млн приходятся на крупные компании.

Выручка выросла на 29% год к году и составила 15,3 млрд руб. Рост был обеспечен продолжающимся расширением клиентской базы, а также увеличением объема потребления сервисов со стороны крупных корпоративных клиентов. Дополнительным драйвером стал высокий спрос на решения на базе искусственного интеллекта и сервисы информационной безопасности.

Скорректированный показатель EBITDA вырос на 43% год к году и составил 3,7 млрд руб. Рост обусловлен изменением структуры выручки в пользу более маржинальных PaaS- и SaaS-сервисов, а также повышением операционной эффективности, в том числе благодаря интеграции ИИ-инструментов в процессы разработки и другие внутренние функции. По мере масштабирования компания ожидает дальнейшего улучшения маржинальности.

Автономные технологии

Данный блок объединяет направления автономного транспорта — роботакси, роботов-доставщиков, автономные грузовики, а также решения для складской автоматизации.



«Яндекс» продолжает развивать единую технологическую платформу собственной разработки для роботов-доставщиков, роботакси и роботраков, включающую общие сенсорные системы и вычислительную архитектуру.

Флот роботов-доставщиков превысил 1 тыс. единиц. За II квартал они выполнили более 260 тыс. доставок, обслуживая партнеров «Яндекс Еды» и более чем 140 дарксторов «Яндекс Лавки». Рободоставка работает уже в 10 городах: во II квартале она стала доступна в Нижнем Новгороде и нескольких подмосковных городах. До конца 2026 г. рободоставка появится в Воронеже, Тюмени и еще ряде городов.

В Москве роботакси «Яндекса» стали доступны сотрудникам компании для поездок между офисами. До конца 2026 г. на дорогах столицы появятся 100 автономных автомобилей, которые можно будет вызвать в приложении «Яндекс Go».

Блок остается в активной инвестиционной фазе. Расходы направлены на расширение флота роботов-доставщиков, развитие платформы роботакси, обновление парка роботраков и наращивание вычислительной инфраструктуры.

Прочие сервисы и инициативы

Аудитория «Яндекс Учебника» насчитывает 1,5 млн учеников из 9 тыс. российских школ. Каждый третий выпускник 2026 г. готовился к ЕГЭ с «Репетитором AI» на платформе «Яндекс Учебника».

Общее число учителей, которых «Яндекс» обучил работе с ИИ-инструментами, за все время превысило 20 тыс.

В «Алисе AI» появился разработанный командой «Яндекс Образования» совместно с учителями режим «Репетитор» — он помогает освоить математику ученикам 5–11 классов.

Общая выручка блока во II квартале 2026 г. выросла на 15% и составила 3,4 млрд руб.

Общий убыток по скорректированному показателю EBITDA во II квартале 2026 г. составил 9,2 млрд, что преимущественно обусловлено ростом внутригрупповых и общекорпоративных расходов компании.

Исключаемые обороты между блоками

Расчеты между блоками представляют собой исключаемые при консолидации обороты, связанные с внутригрупповой рекламой и услугами по продвижению, выплатами за использование товарного знака и виртуальных серверов, а также с продажами устройств и другими операциями.