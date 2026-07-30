Эксперты StormWall определили ключевые тренды в области DDoS-атак в России во II квартале 2026 года

Специалисты компании StormWall, специализирующейся на защите бизнеса от кибератак, выявили основные тенденции, связанные с DDoS-атаками в России по итогам II квартала 2026 г. По данным аналитиков компании, в топ-3 главных трендов данного периода вошли рост мощности DDoS-атак на уровне L7, повышение мощности и длительности атак на телеком-компании, облачных и хостинг-провайдеров, а также увеличение количества устройств в ботнетах. Помимо этого, были обнаружены такие тренды как рост количества инцидентов с использованием искусственного интеллекта, а также расширение географии источников DDoS-атак.

Рост мощности DDoS-атак на уровне приложений (L7 по модели OSI) был впервые зафиксирован специалистами StormWall в мае 2026 г. и продолжился в июне того же года. По данным экспертов компании, во II квартале 2026 г. мощность пиковых прикладных атак на уровне L7 (RPS) выросла на 226% — с 274 тыс. до 892 тыс. запросов в секунду. Было установлено, что 88% всех атак на уровне L7 длились во II квартале 2026 г. в течение нескольких часов. Мощные атаки на уровне L7 являются серьезной опасностью для веб-приложений и сервисов. Подобные атаки могут привести к полной недоступности веб-приложений и дальнейшим финансовым потерям. Также эта ситуация может негативно отразиться на репутации компании.

Еще один важный тренд II квартала этого года – повышение мощности и длительности атак на телеком-компании, облачных и хостинг-провайдеров. Эксперты StormWall выявили, что в мае-июне 2026 г. данные организации подвергались длительным и сверхмощным DDoS-атакам, достигающим 1,3-3,5 Тбит/с. Подобные инциденты продолжались в течение нескольких недель, что напоминало упорную осаду, организованную злоумышленниками. Атаки длились неделями, но не непрерывно, а по несколько часов в день. Из-за подобных мощных DDoS-атак ряд региональных телеком-операторов столкнулись с серьезными негативными последствиями. В результате инцидентов была парализована работа таких важных ключевых сервисов, как интернет-доступ, телефония, облачные платформы, корпоративные приложения.

Одним из наиболее заметных трендов II квартала 2026 г. в России стал рост количества устройств в современных ботнетах. По данным аналитиков компании, во II квартале 2026 г. среднее число устройств в ботнетах увеличилось в 4 раза – с 320 тыс. до 1 млн 280 тыс. Бразилия, США и Россия стали лидерами по количеству устройств, задействованных в ботнетах. Эксперты StormWall установили, что объем вредоносного бот-трафика в России во II квартале 2026 г. вырос на 76% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также была выявлена еще одна важная тенденция. В ходе исследования было установлено, что количество DDoS-атак с использованием искусственного интеллекта в России активно растет. По данным StormWall, число инцидентов с применением ИИ во II квартале 2026 г. увеличилось на 38% по сравнению со II кварталом 2025 г. ИИ позволяет автоматически искать слабые места веб-приложений, подбирать наиболее эффективные сценарии нагрузки, имитировать поведение реальных пользователей и адаптировать атаку в режиме реального времени с целью обхода защитных систем.

Кроме того, во II квартале 2026 г. злоумышленники смогли значительно расширить географию источников DDoS-атак. В течение данного периода среди источников атак были выявлены такие страны как Россия, Бразилия, США, Ирак, Индия, Германия, Мексика, Нидерланды.