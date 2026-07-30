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ИИ-ассистент «МТС Линк» адаптирует резюме под формат встречи

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, представила настраиваемые шаблоны для генерации резюме онлайн-встреч. Обновленный ИИ-инструмент для автоматического создания итогов встреч теперь умеет оформлять резюме в зависимости от типа мероприятия. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

ИИ-ассистент «МТС Линк» теперь умеет не только автоматически создавать резюме встречи, но и адаптировать его структуру под тип мероприятия. Новая функциональность позволяет использовать готовые шаблоны для разных сценариев работы: общих встреч, планерок, протоколов собраний, собеседований, мозговых штурмов, ретроспектив, лекций и подробных итогов встречи, а также создавать собственные форматы под корпоративные стандарты.

Каждый из шаблонов учитывает специфику конкретного сценария и выделяет наиболее важную информацию. Например, по итогам планерки ИИ фиксирует статусы задач и планы команды, после мозгового штурма формирует список идей и решений с приоритетами, а после собеседования — профиль кандидата, оценку ответов и рекомендации. Это позволяет сразу получать итоги встречи в привычном формате и использовать их в работе без дополнительных изменений.

Администратор может настраивать список шаблонов для всей организации, а также создавать собственные варианты по запросам команд. Организатор встречи может выбрать шаблон под нужный тип мероприятия или доверить этот выбор искусственному интеллекту. ИИ-ассистент проанализирует содержание встречи и подберет наиболее подходящий формат резюме.

При необходимости шаблон можно изменить уже после завершения видеозвонка. Например, если еженедельная встреча команды переросла в мозговой штурм, организатор может выбрать этот формат и сформировать итоги повторно.

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«МТС Линк — это универсальный инструмент, которым пользуются команды из разных сфер: от промышленных компаний до вузов. Для нас важно сделать его максимально гибким и адаптивным, и в этом нам помогает искусственный интеллект. Новая функция максимально сокращает путь от встречи, вебинара или лекции до готового документа, который сразу можно взять в работу. Мы продолжаем развивать платформу с учетом запросов крупного бизнеса, помогая командам становиться эффективнее и освобождая их от рутины», — сказал директор по продукту «МТС Линк» Сергей Тарасенко.

Функция находится в стадии бета-тестирования и подключается по запросу через персонального менеджера.

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