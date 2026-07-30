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Рекламодатели «Директа» смогут платить только за реальные звонки клиентов благодаря бесплатному коллтрекингу

В «Директе» стал доступен динамический коллтрекинг — бесплатный инструмент, который помогает понять, сколько звонков бизнес получает благодаря продвижению. Теперь рекламодатели могут оценивать его эффективность не только по кликам по номерам, но и по реальным звонкам клиентов. С помощью коллтрекинга можно отслеживать звонки из объявлений в поиске «Яндекса», при продвижении в десктопной версии «Яндекс Карт», а также Списке организаций, отелях и галерее услуг.

Данные о звонках можно использовать и для обучения рекламных алгоритмов. Это помогает «Директу» лучше определять потенциальных клиентов и эффективнее подбирать заинтересованную аудиторию для бизнеса.

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Динамический коллтрекинг автоматически связывает звонки с источниками трафика: системой фиксируется, с какой кампании, объявления и ключевой фразы пришел клиент. Для этого пользователям показываются уникальные подменные номера телефонов в различных объявлениях «Директа».

Большинство сервисов коллтрекинга требуют дополнительных бюджетов и ресурсов на интеграцию. Коллтрекинг от «Яндекса» бесплатный для всех рекламодателей «Директа». Он доступен в «Простом старте» и «Единой перформанс-кампании». Статистика по звонкам автоматически собирается в «Директе» и «Яндекс Метрике». Это позволяет оценивать вклад рекламы в реальные обращения и настраивать кампании с учетом важных для бизнеса целей. Также в ближайших планах - появление возможности подмены номера непосредственно на сайте рекламодателя и в лендингах «Директа».

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