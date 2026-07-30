Сеть «М.Косметик» открыла дарксторы в Тюмени и Омске

Ритейлер «Магнит» продолжает следовать омниканальной стратегии развития сети магазинов дрогери «М.Косметик»: в июле 2026 г. компания открыла два даркстора, где будут собираться заказы покупателей. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

В начале месяца начал работу даркстор «М.Косметик» в Тюмени. По итогам первой недели на даркстор приходилось уже более половины онлайн-оборота «М.Косметик» в городе. В конце июля 2026 г. был открыт даркстор в Омске.

Дарксторы полностью ориентированы на онлайн-клиентов. Ассортимент каждого из объектов насчитывает более 25 тыс. SKU, в самое ближайшее время планируется увеличить его до 40 тыс. позиций, которые будут доступны к заказу с доставкой в срок от 30 минут до 1,5 часов в зависимости от расстояния.

Предложение охватывает спектр покупательских миссий: декоративная косметика и парфюмерия, БАДы, спортивное питание, продукция для ухода для всей семьи, товары для дома, животных и др. Ассортимент дарксторов шире, чем предложение в офлайн-магазинах «М.Косметик», и включает товары, доступные к покупке только онлайн.

Благодаря запуску дарксторов покупателям станут доступны новинки и бестселлеры от брендов, завоевавших популярность в онлайне: Alerana, American Crew, Celimax, Hadat, Rated Green, Round Lab, Vois, Wella, Londa и еще более 700 востребованных брендов из России и других стран.

Новый даркстор в Тюмени стал первым таким объектом «Магнита» за пределами Москвы, Санкт-Петербурге и Краснодара, домашнего региона для компании. Даркстор в Омске стал первой точкой этого формата в Сибирском федеральном округе.

Первый даркстор «М.Косметик» был открыт в Краснодаре, по итогам успешных результатов его работы было принято решение о масштабировании формата. На даркстор приходится около трети онлайн-оборота сети в кубанской столице. Формат также способствовал привлечению новой аудитории: более половины клиентов, сделавших заказы в 2026 г, — новые для «М.Косметик», значительная часть заказов включает позиции из расширенного онлайн-предложения. По итогам первого полугодия онлайн-оборот «М.Косметик» в Краснодаре показал рост более чем в полтора раза по количеству заказов.

Антон Зубов, директор бизнес-формата «Магнит Доставка»: «Омниканальная стратегия «Магнита» предусматривает создание «бесконечной полки» и усиление позиций в категориях с высокой конкуренцией в онлайн-сегменте за счет формата дарксторов. Он уже доказал свою эффективность в периметре нашей компании. Первый объект, открытый в Краснодаре, стал ключевым элементом стратегии развития доставки в категориях красоты и ухода. Мы продолжим масштабировать этот формат и планируем открыть новые дарксторы «М.Косметик» до конца года».

Андрей Бодров, директор бизнес-формата «Магнит Косметик»: «М.Косметик» - крупнейшая в России сеть магазинов дрогери и лидер парфюмерно-косметического ритейла. Фундаментом нашего лидерства остаются физические магазины, при этом ключевым элементом стратегии развития является онлайн, потому что мы хотим предлагать клиентам лучший омниканальный опыт покупок. Дарксторы становятся важным инструментом решения этой задачи – они позволяют обеспечить быструю доставку расширенного ассортимента, в том числе и множества товаров, не представленных в офлайн-магазинах. Результаты первого даркстора в Краснодаре свидетельствуют о том, что мы выбрали правильное направление развития, поэтому мы выходим с этим форматом в новые крупные города».