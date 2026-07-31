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Клиенты Сбербанка теперь могут обратиться в чат поддержки на своем родном языке

Получить помощь и задать интересующий вопрос в чате поддержки в мобильном приложении «СберБанк Онлайн» теперь можно на иностранных языках, языках народов России и языках стран СНГ. Благодаря этому иностранные клиенты, а также те, для кого русский язык не родной, смогут получить помощь на родном для себя языке. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Онлайн-переводчиком в диалоге между клиентом и сотрудником банка выступает большая языковая модель Сбербанка GigaChat. Она понимает английский, китайский, татарский, башкирский, чувашский, удмуртский, якутский, бурятский, осетинский, чеченский, коми, кабардино-черкесский, ингушский, а также таджикский, узбекский, киргизский — всего более 40 языков.

Сотрудник в чате с клиентом в одном окне одновременно видит вопрос клиента и его перевод на русский язык, а также свой ответ и его перевод на язык клиента — переключаться между чатами не нужно.

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Переводчик уже работает в «СберБанк Онлайн» и с момента запуска перевел более 170 тыс. сообщений, благодаря чему клиенты заметно выше оценивают качество общения с поддержкой.

Елена Левина, вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка: «Россия — большая страна, где живут люди самых разных национальностей, и не для каждого из них родной язык — русский. У «СберБанк Онлайн» — более 85 млн активных пользователей, и мы хотим, чтобы каждый был услышанным, на каком бы языке он ни говорил. Раньше многие не обращались в поддержку, поскольку им было сложно сформулировать свой вопрос на русском, — люди боялись, что их не поймут. Теперь языкового барьера нет. Человек общается с сотрудником банка в чате так, как ему удобно, все решается быстро и бесшовно. Мы говорим с клиентами на одном языке, а это самое важное».

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