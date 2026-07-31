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Минцифры: крупнейшие операторы связи запускают бесплатный и безлимитный доступ к мессенджеру «Макс»

Операторы связи из «большой четверки» с 1 августа 2026 г. начнут предоставлять своим абонентам возможность использовать национальный мессенджер «Макс» без ограничений. Доступ к сервису не будет оплачиваться и расходовать пакеты мобильного трафика. Им можно будет пользоваться, даже если гигабайты закончились. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Какие операторы обнулили трафик на «Макс»: T2, «Билайн», «Мегафон», МТС.

Абоненты смогут обмениваться сообщениями, совершать звонки, пересылать файлы и использовать другие сервисы, которые предоставляет национальный мессенджер, без ограничений интернет-трафика и без дополнительных платежей. Условия действуют при нахождении пользователя в домашней сети оператора связи.

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