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«МегаФон» провел апгрейд сети в «Западных воротах» Приангарья

Более 40 тыс. человек получили доступ к более стабильной мобильной связи и высоким скоростям мобильного интернета. Техническая служба «МегаФона» построила и модернизировала базовые станции в Тайшетском районе, в результате значительно выросло качество работы LTE-сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новое телеком-оборудование появилось в Тайшете, селе Бирюса и рабочем поселке Юрты. Инженеры «МегаФона» задействовали сразу несколько частотных диапазонов, которые дают широкую зону покрытия, оптимальную емкость сети для большого числа абонентов, стабильность сигнала и высокие скорости интернета. Также после строительства станции расширилась зона покрытия технологии VoLTE, обеспечивающая пользователей чистым звуком при голосовых соединениях в сети 4G.

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Кроме того, в Тайшете на уже существующую инфраструктуру добавили низкочастотный диапазон LTE, который увеличил дальность сигнала. Модернизация прошла и в других населенных пунктах района: в Тамтачете, Шиткино, Черчете подключили дополнительные мощности, чтобы увеличить скорости загрузки и расширить покрытие сети.

«С начала года наши технические специалисты построили и модернизировали порядка 250 базовых станций, часть работ прошла в Тайшетском районе. Для нас важен цифровой комфорт пользователей, поэтому мы ориентируемся на потребности абонентов: улучшаем сеть там, где растет спрос на связь и интернет. Так, например, в Тайшете за первое полугодие рост онлайн-трафика составил более чем 7%, а объема звонков – 12% относительно аналогичного периода прошлого года. Значительная динамика прослеживается и на территории всего района», – отметил Дмитрий Бобков, директор «МегаФона» в Иркутской области.

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