«Авито Работа»: Россияне назвали ключевые навыки гуманитариев в эпоху ИИ

Искусственный интеллект меняет требования к гуманитарным специалистам: 36% россиян считают, что главным навыком становится умение грамотно распределять задачи между человеком и нейросетью, а 35% уверены, что ИИ позволит специалистам уделять больше времени стратегии и творческим задачам. К таким выводам пришли эксперты «Авито Работы» по итогам опроса 2 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Россияне считают, что искусственный интеллект приносит наибольшую пользу при переводе текстов (44%), их редактировании (42%) и поиске, анализе и структурировании информации (34%). Еще 30% отмечают эффективность ИИ при автоматизации рутинных задач. Кроме того, нейросети помогают расшифровывать аудио- и видеоматериалы (29%), отслеживать новостную повестку (29%), создавать визуалы и презентации (27%), готовить аналитику и отчеты (27%), разрабатывать креативные материалы (25%) и генерировать идеи (24%).

По мнению россиян, развитие искусственного интеллекта постепенно изменит организацию работы гуманитарных специалистов. Так, 35% считают, что сотрудники будут меньше времени тратить на рутинные процессы и больше — на стратегические, творческие задачи и принятие решений. Еще 33% ожидают роста числа специалистов-универсалов, которые благодаря ИИ смогут выполнять более широкий круг задач и внедрять новые инструменты в рабочие процессы. При этом лишь 16% полагают, что структура работы гуманитарных команд практически не изменится.

Отношение к этим изменениям различается между поколениями. Представители старших возрастных групп чаще других уверены, что ИИ освободит специалистов от рутины: так считают 45% респондентов старше 65 лет и 41% россиян в возрасте 55–64 лет против 35% в среднем по выборке. Зумеры (18–24 года), напротив, чаще ожидают появления специалистов-универсалов, способных совмещать гуманитарные компетенции с работой с ИИ (41% против 33% в среднем).

Россияне также отмечают, что меняются требования к компетенциям гуманитарных специалистов. Наиболее востребованным навыком 36% опрошенных называют умение эффективно распределять задачи между человеком и искусственным интеллектом. Еще 34% считают ключевой готовность постоянно учиться и адаптироваться к изменениям, а 33% — способность проверять достоверность информации.

В число наиболее важных компетенций также вошли критическое мышление и проверка результатов работы ИИ (30%), быстрое освоение новых инструментов (30%), творческое мышление (26%), умение формулировать качественные промпты (25%), глубокая профессиональная экспертиза (24%) и понимание ответственности при использовании искусственного интеллекта (23%).

При этом лишь 15% респондентов считают, что на старте карьеры решающую роль по-прежнему играют базовые профессиональные знания и развитые гибкие навыки. Это говорит о том, что сегодня востребованность гуманитарных специалистов все больше определяется не только профессиональной экспертизой, но и способностью эффективно использовать возможности искусственного интеллекта.

«Если сравнить результаты наших исследований о роли искусственного интеллекта в технических и гуманитарных профессиях, можно увидеть общий тренд: независимо от сферы деятельности россияне ожидают, что ИИ будет брать на себя рутинные процессы, освобождая специалистам время для более сложных, творческих и стратегических задач. При этом меняются и требования к компетенциям сотрудников. Так, 26% респондентов считают, что работодатели будут все больше ценить умение кандидатов эффективно работать с промптами наряду с фундаментальными профессиональными знаниями. Это показывает, что по мере распространения ИИ все большую ценность приобретает способность интегрировать новые технологии в ежедневную работу, сочетая профессиональную экспертизу с навыками эффективного взаимодействия с искусственным интеллектом», — сказал Кирилл Пшеничных, руководитель операций и развития бизнеса «Авито Работы».