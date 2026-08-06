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«Лаборатория Касперского» обнаружила зараженные iOS-приложения, распространяющиеся через Telegram

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили зараженные версии популярных iOS-приложений, распространяемые через русскоязычный Telegram-канал. Злоумышленники встроили в модифицированные версии настоящих программ вредоносный модуль, который способен собирать информацию об устройстве, геолокацию и делать снимки экрана. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Среди обнаруженных приложений были, например, онлайн-площадка для продажи товаров, фоторедактор и сервис для просмотра видео. Некоторые другие модифицированные приложения не содержат вредоносного кода, однако в них есть ссылка на Telegram-канал, через который распространяются такие программы.

Как происходит установка. Злоумышленники публикуют в Telegram установочные файлы iOS-приложений (IPA) и предлагают пользователям приобрести у них сертификат разработчика. После этого сертификат импортируется в специальные инструменты для установки сторонних приложений на iOS, например eSign или Scarlet. С их помощью приложение подписывается сертификатом и устанавливается на устройство через приватные механизмы операционной системы. Установить такое приложение можно и без покупки сертификата — например, с компьютера или на устройство с джейлбрейком, позволяющим вносить изменения в систему в обход функций безопасности.

Что умеет вредонос. Встроенный модуль не способен работать в фоновом режиме, поэтому после закрытия зараженного приложения он не может непрерывно следить за действиями пользователя. Пока приложение открыто, вредонос может собирать информацию об устройстве (например, имя устройства, уровень заряда батареи, региональные настройки, сведения о памяти и наличии джейлбрейка), геолокацию, код мобильного оператора, устройства, а также делать снимки экрана и передавать эти данные злоумышленникам.

«Пользователи могут скачивать приложения из сторонних источников, чтобы получить модифицированные версии популярных программ — без рекламы, с разблокированными платными функциями или другими изменениями. Там же могут публиковаться приложения, которые недоступны в официальных магазинах. Этим пользуются злоумышленники: они распространяют через сторонние каналы модифицированные версии популярных программ, некоторые из которых могут содержать вредоносный код. Поэтому важно помнить, что устанавливать приложения стоит только из доверенных источников и, если они отсутствуют в официальном магазине, уточнять на сайте разработчика способы его установки», — сказал Сергей Пузан, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского».

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