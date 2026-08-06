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Ночь в пятизвездочном отеле подешевела на 10,6% за год

Пятизвездочные отели сильнее всех остальных типов размещения снизили цену за ночь. По данным сервиса путешествий «Туту», в I полугодии 2026 г. ночь в них стоила в среднем 15,6 тыс. руб/, это на 10,6% меньше, чем годом ранее. Средняя стоимость ночи по всем типам размещения за то же время снизилась на 2,8%. Об этом CNews сообщили представители «Туту».

В остальных категориях классических отелей динамика другая. Ночь в четырех звездах стоила 8,2 тыс. руб. и подешевела всего на 1,8%. Три звезды, наоборот, подорожали на 3,2%, до 5 тыс. руб. за ночь, отели одной-двух звезд на 3,4%, до 3,6 тыс. руб.

Сильнее всего за год выросла цена ночи в отелях без звезд, на 10,3%. Ночь в них стоила почти 4,9 тыс. руб. и вплотную приблизилась к трехзвездочным отелям. Квартиры и апартаменты при этом подешевели на 6,5%, до 4 тыс. рублей за ночь, апарт-отели на 2,9%, до 5,2 тыс. руб.

«Спрос в верхнем сегменте проживания меняется, и отели меняют тарифы, чтобы удержать загрузку. В бюджетных категориях всt наоборот: бронирований стало больше на 68%, а объектов только на 23%, и спрос обгоняет предложение. Пока этот разрыв сохраняется, цена в нижнем сегменте будет продолжать рост», — сказал Юрий Вьюшин, директор по развитию отельного рынка сервиса путешествий «Туту».

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Одновременно в верхнем сегменте расширяется предложение, число пятизвездочных отелей, которые забронировали хотя бы раз за период, выросло на 22,3% год к году. Для сравнения, у четырех звезд рост составил 12,5%, у трех звезд 6,8%.


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