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МТС прокачала сеть к фестивалю «Край Земли» в Мордовии

МТС улучшила покрытие мобильной сети LTE в городе Ардатов Республики Мордовия. Обновленная сеть покрывает набережную города, где совсем скоро стартует мультиформатный фестиваль «Край Земли». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технические специалисты МТС установили новое телеком-оборудование на улице Полевая. Это позволило улучшить покрытие сети и на треть увеличить скорость мобильного интернета для более чем восьми тысяч горожан. Теперь даже в часы высоких нагрузок на сеть горожане могут с комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами на высоких скоростях.

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Кроме этого, новые скорости МТС стали доступны в районе набережной реки Алатырь, которая станет местом проведения фестиваля «Край земли». Это одно из главных музыкальных событий региона, на которое съезжаются ценители музыки из разных городов Поволжья. В 2026 г. фестиваль пройдет 7–8 августа, на мероприятии ожидается более 6 тыс. зрителей.

«В Мордовии активно развивается событийный туризм, проводятся мероприятия всероссийского и международного уровней, что способствует увеличению туристского потока. Поэтому мы активно улучшаем сеть в туристических местах региона, обеспечивая нашим абонентам стабильную связь. Благодаря проведенным работам теперь участники и гости фестиваля «Край Земли» смогут делиться в соцсетях своими эмоциями и впечатлениями прямо с места события», — сказал директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

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