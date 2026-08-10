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МТС прокачала сеть в Мирном

МТС завершила комплексную модернизацию сети в городе Мирный Республики Саха (Якутия). В результате выполненных работ скорость передачи данных для 35 тыс. мирнинцев выросла в среднем на четверть. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС реализовали масштабный проект по модернизации сети в Мирном, в ходе которого частоты, ранее задействованные под стандарт 3G, были перенаправлены на более актуальный LTE. Апгрейд проведен на всех городских базовых станциях. Плотное LTE-покрытие открывает абонентам МТС более высокие скорости мобильного интернета и способствует разгрузке сетевого трафика.

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Главные мифы о миграции виртуальной инфраструктуры

Обновленная инфраструктура также дает мирнинцам доступ к технологии VoLTE: вызовы устанавливаются почти мгновенно, обеспечивая кристально чистое звучание и позволяя не прерывать интернет-сеанс во время разговора. Функция активируется в настройках смартфона и не предполагает дополнительной платы.

«Наши инженеры завершили важный этап усиления телеком-покрытия в Мирном, что расширяет горизонты как для горожан, так и для местного бизнеса. Уверенный LTE-сигнал служит надежной базой для внедрения цифровых сервисов и формирует основу для проектов "умного города" на базе IoT – например, в сферах безопасности, ЖКХ и других отраслях. Проведенное обновление оборудования позволяет нам гарантировать жителям связь более высокого уровня», – сказал директор МТС в Республике Саха (Якутия) Прокопий Неустроев.

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