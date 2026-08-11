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«Бери заряд» масштабирует франшизу и снижает порог входа: от 3 млн руб. для сети станций и от 100 тыс. руб. — для отдельных локаций

«Бери заряд» обновил франчайзинговую модель. В одном городе смогут работать несколько партнеров, которым доступны два варианта входа в бизнес. Теперь развивать сеть можно с инвестициями от 3 млн руб., а установить станции в собственных точках — от 100 тыс. руб. Новые условия франшизы позволят большему числу предпринимателей получать доход от аренды зарядок, а сервису увеличить плотность сети, чтобы пользователям было проще находить станции рядом. Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд».

Во II квартале 2026 г. спрос на аренду зарядок в сервисе вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Чтобы удовлетворить растущий спрос, «Бери заряд» расширяет число франчайзинговых партнеров в городах.

Раньше средний объем инвестиций для запуска бизнеса составлял около 15 млн руб. Теперь начать развитие сети можно с инвестициями от 3 млн руб. Партнер приобретает стартовый комплект станций с зарядками, а «Бери заряд» помогает выбрать локации, пополняет парк зарядок, следит за их состоянием и при необходимости организует ремонт. Средний срок окупаемости «Про-франшизы» составляет 18-24 месяца, а доля партнера может достигать 65% выручки от аренды зарядок.

Для владельцев кафе, пунктов выдачи, магазинов и других точек доступна «Франшиза для владельцев локаций». Она позволяет установить несколько станций в своей локации и получать дополнительный доход от аренды зарядок в своей локации. Инвестиции начинаются от 100 тыс. руб., сейчас для этого направления открыт лист ожидания.

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Выбрать подходящий формат поможет калькулятор дохода на сайте сервиса. Он рассчитывает потенциальную выручку, необходимое количество станций и срок окупаемости еще до начала инвестиций.

Также «Бери заряд» помогает партнерам выбирать места для установки станций с помощью алгоритмов машинного обучения. Они анализируют более 11 млн локаций по десяткам параметров, включая пешеходный трафик, сферу деятельности организации, частоту поиска площадки и оценку в «Яндекс Картах». Помимо ресторанов, кафе и отелей станции все чаще появляются в салонах красоты, магазинах косметики, парфюмерии и других торговых точках.

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