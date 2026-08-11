«Бери заряд» масштабирует франшизу и снижает порог входа: от 3 млн руб. для сети станций и от 100 тыс. руб. — для отдельных локаций

«Бери заряд» обновил франчайзинговую модель. В одном городе смогут работать несколько партнеров, которым доступны два варианта входа в бизнес. Теперь развивать сеть можно с инвестициями от 3 млн руб., а установить станции в собственных точках — от 100 тыс. руб. Новые условия франшизы позволят большему числу предпринимателей получать доход от аренды зарядок, а сервису увеличить плотность сети, чтобы пользователям было проще находить станции рядом. Об этом CNews сообщили представители «Бери заряд».

Во II квартале 2026 г. спрос на аренду зарядок в сервисе вырос на 31% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Чтобы удовлетворить растущий спрос, «Бери заряд» расширяет число франчайзинговых партнеров в городах.

Раньше средний объем инвестиций для запуска бизнеса составлял около 15 млн руб. Теперь начать развитие сети можно с инвестициями от 3 млн руб. Партнер приобретает стартовый комплект станций с зарядками, а «Бери заряд» помогает выбрать локации, пополняет парк зарядок, следит за их состоянием и при необходимости организует ремонт. Средний срок окупаемости «Про-франшизы» составляет 18-24 месяца, а доля партнера может достигать 65% выручки от аренды зарядок.

Для владельцев кафе, пунктов выдачи, магазинов и других точек доступна «Франшиза для владельцев локаций». Она позволяет установить несколько станций в своей локации и получать дополнительный доход от аренды зарядок в своей локации. Инвестиции начинаются от 100 тыс. руб., сейчас для этого направления открыт лист ожидания.

Выбрать подходящий формат поможет калькулятор дохода на сайте сервиса. Он рассчитывает потенциальную выручку, необходимое количество станций и срок окупаемости еще до начала инвестиций.

Также «Бери заряд» помогает партнерам выбирать места для установки станций с помощью алгоритмов машинного обучения. Они анализируют более 11 млн локаций по десяткам параметров, включая пешеходный трафик, сферу деятельности организации, частоту поиска площадки и оценку в «Яндекс Картах». Помимо ресторанов, кафе и отелей станции все чаще появляются в салонах красоты, магазинах косметики, парфюмерии и других торговых точках.