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«VK Видео» расширяет программу монетизации

«VK Видео» расширяет программу монетизации. Партнерская программа монетизации станет доступна для авторов оригинального контента с 1 тыс. и более подписчиками. Новые условия программы станут доступны с 1 сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители VK.

Для подключения к партнерской программе автору необходимо публиковать оригинальный контент, иметь от 1 тыс. подписчиков на платформе «VK Видео» и 500 ч суммарного времени просмотров роликов за последние 90 дней.

Для комфортного перехода к новым правилам партнерской программы «VK Видео» предусмотрел адаптационный период продолжительностью три месяца для авторов, которые не соответствуют критерию по времени просмотра своего контента.

На время перехода к новым правилам платформа вводит механизм минимального гарантированного дохода, который поможет авторам адаптироваться к обновленной системе.

«Мы меняем условия доступа в партнерскую программу, чтобы сделать ее более доступной для начинающих авторов. Теперь для подключения достаточно 1 тыс. подписчиков, а за последние 90 дней нужно набрать 500 ч просмотров. Для авторов, которым потребуется время, чтобы достичь этого показателя, предусмотрены льготный период и минимальные гарантированные выплаты. В основе программы остается поддержка авторов, которые регулярно создают оригинальный контент и развивают свои каналы», — сказала руководитель направления «Сообщества и опыт автора» Вера Советкина.

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