Cloud.ru запустил пространство для работы с персональными ИИ-агентами Cloud.ru Agents Space

Cloud.ru представил Agents Space — пространство для использования и создания персональных ИИ-агентов. На старте пользователям уже доступен «ГигаАгент» — автономный универсальный ИИ-агент, а также несколько других агентов. Пользователи могут выбирать готовых агентов под свои задачи или создавать собственные. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

В Agents Space пользователю не нужно самостоятельно настраивать модели, серверы и среду запуска. Достаточно выбрать подходящего агента или создать собственного, чтобы использовать ИИ для решения конкретных задач.

«ИИ-агенты — следующий уровень развития взаимодействия человека с ИИ. От привычных чатов с взаимодействием “вопрос – ответ” мы переходим к среде, где человек ставит цель, а ИИ помогает довести задачу до результата. Cloud.ru Agents Space делает работу с ИИ-агентами простой, удобной и безопасной. Мы хотим, чтобы как можно больше пользователей смогли лично попробовать эту технологию, научились делегировать агентам реальные задачи и уже сегодня увидели, как меняется ежедневная работа с помощью ИИ. Именно из такого личного опыта рождаются новые корпоративные сценарии применения искусственного интеллекта», — отметил Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Пространство Agents Space построено на технологическом стеке цифровой среды AI Factory от Cloud.ru. Для работы агентов используются сервис Evolution Foundation Models и облачная инфраструктура Cloud.ru Evolution. Пространство скрывает техническую сложность работы с генеративным искусственным интеллектом: пользователю не нужно самостоятельно выбирать инфраструктуру, настраивать модели и управлять средой запуска. Это позволяет быстро запускать новых агентов, выбирать языковые модели под различные сценарии и масштабировать сервисы без участия пользователя.

«ГигаАгент» — автономный универсальный ИИ-агент для решения повседневных задач: управления календарем, работы с документами, ведения переписки, исследования информации, создания отчетов и презентаций. В основе «ГигаАгента» open-source проект саморазвивающегося ИИ-агента Ouroboros.

Новым пользователям доступен стартовый грант 4000 руб., который позволяет бесплатно протестировать возможности Cloud.ru Agents Space и начать использовать ИИ-агентов для решения рабочих и личных задач.