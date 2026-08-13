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Платформа «Авито» автоматизировала 26 внутренних процессов с помощью платформы Primo RPA

Технологическая платформа «Авито» автоматизировала 26 внутренних процессов с помощью платформы Primo RPA. Для этого в «Авито» внедрили 50 программных роботов — цифровых ассистентов, которые ежедневно выполняют рутинные операции. Они эмулируют действия человека, работая сразу с несколькими системами: например, «», «Битрикс24», WFM, Admin Users Roles и другие – исключая необходимость ручного переноса данных между ними. Об этом CNews сообщил представитель Primo RPA.

Для «Авито», компании с сильной инженерной командой, использование RPA стало осознанным решением. Технология позволяет настроить взаимодействие между разными системами без вовлечения разработчиков для создания новых инструментов интеграции и их дальнейшей поддержки, что экономит время и ресурсы компании. В результате роботизация позволила высвободить ресурсы, эквивалентные 37 FTE (Full-Time Equivalent, соответствует одному сотруднику с полным рабочим днем). Так сотрудники перестали тратить время на однотипные операции и смогли сфокусироваться на более содержательных задачах.

Особенно ярко эффект заметен в центре клиентского сервиса. Например, робот самостоятельно настраивает и корректирует график дежурств, делая этот процесс полностью автономным. Другой робот автоматически формирует отчеты для кадрового делопроизводства при изменении смен или выходных у сотрудников. Это избавило руководителей от рутины и высвободило им время на операционное управление агентами поддержки. Теперь у них есть больше возможностей для проведения командных сессий, развития подчиненных, формирования управленческой отчетности, что в итоге повышает норму управляемости и качество работы всей команды.

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Помимо клиентского сервиса, роботизация активно используется и в других подразделениях «Авито»: закупки, логистика, HR, финансы и модерация. С помощью роботов актуализируются данные контрагентов, формируются и обрабатываются заказы, проводится первичная адаптация новых сотрудников и многое другое.

Как отмечают в «Авито», в компании очень сильная продуктовая экспертиза, но писать кастомный код для каждой кросс-системной операции — нерационально. При этом RPA – не замена традиционной автоматизации, а дополнительный, быстрый и эффективный инструмент, который ускоряет процессы, повышает их качество и помогает встраивать стандартизацию в общую системную автоматизацию компании.

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