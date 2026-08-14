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«ИнтернетУрок» увеличил выручку до 762,5 млн руб. и наращивает темпы роста за счет диверсификации бизнеса и развития дополнительных продуктов

Выручка образовательной экосистемы «ИнтернетУрок» по итогам первого полугодия 2026 г. выросла на 15,6% и достигла 762,5 млн руб. Во II квартале 2026 г. темп роста ускорился: выручка увеличилась на 18,1% год к году против 14% в I квартале 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ИнтернетУрока».

По итогам первого полугодия эксперты Smart Ranking совместно с ключевыми участниками EdTech отмечают стагнацию сегмента дополнительного профессионального образования. Ее доля в структуре выручки топ-100 крупнейших компаний остается на уровне 30%. Одновременно сегмент детского онлайн-образования укрепляет позиции и сегодня формирует 40% выручки топ-100. Одним из заметных трендов является продолжающийся рост домашнего обучения.

«Сегодня можно сделать любопытный вывод: взрослые, которые сами перестали покупать курсы, стали при этом больше доверять своих детей онлайн-школам. Вопреки прогнозам сегмент хоумскулинга продолжает рост», – сказала глава агентства Smart Ranking Дарья Рыжкова.

Эксперты отмечают, что на позитивную динамику особенно влияет многолетнее удержание существующих учеников, а также внедрение дополнительных образовательных продуктов с привлечением ИИ-технологий.

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«Мы ставили перед собой задачу постепенно диверсифицировать бизнес, сохраняя рост основного продукта, и сейчас видим, что эта стратегия работает. Основной вклад в выручку компании по-прежнему вносит направление Домашняя школа. Дополнительные продукты – подготовка к экзаменам, среднее профессионального образование, ИИ-помощники в обучении – растут опережающими темпами, увеличивая свой вклад в общую выручку», – отметила директор по маркетингу и коммуникациям «ИнтернетУрока» Ольга Перлина.

Кроме того, эксперты рынка говорят об изменении потребительского спроса. Родители становятся все более требовательными к выбору образования и формату обучения. Сегодня востребован индивидуальный и гибкий подход: одна семья может сделать ставку на ускоренное прохождение школьной программы, другой, наоборот, больше подойдет углубленное изучение отдельных предметов (например, обучение с математическим уклоном). При этом обучение детей остается одной из тех категорий расходов, от которых семьи не готовы отказываться даже при необходимости оптимизировать бюджет. Образование воспринимается как долгосрочная инвестиция в будущее ребенка.

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