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«Самокат» запускает тестирование биометрической верификации для покупки товаров с возрастными ограничениями

«Самокат» начал тестировать подтверждение возраста пользователя с помощью биометрической верификации. Такой подход обеспечивает защиту от продажи товаров из чувствительных категорий несовершеннолетним. Об этом CNews сообщили представители «Самоката».

Биометрическая верификация — соответствующий законодательству способ подтверждения возраста с использованием биометрии при помощи Единой биометрической системы. Она помогает обеспечить соблюдение всех необходимых требований при заказе товаров с возрастными ограничениями. При покупке энергетических напитков в «Самокате» проверка происходит в два этапа: в момент заказа, а затем повторно при получении. Такой подход позволяет не допустить передачу заказа несовершеннолетнему.

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«Самокат интегрирует современные технологии, чтобы сделать пользовательский опыт безопаснее. Тестирование биометрической верификации — надежное решение с высоким уровнем защиты. Мы продолжим внедрять инновации, которые задают новые стандарты на рынке и делают повседневные онлайн-покупки еще более комфортными для пользователей. Мы также уверены, что такая инициатива положительно скажется на рынке электронной торговли в целом», — сказал Сергей Попов, генеральный директор «Самоката».

«При первом использовании сервиса МИГОМ для подтверждения возраста пользователю необходимо один раз предоставить согласие на обработку данных. При следующих заказах повторно это не потребуется: достаточно посмотреть в камеру телефона и следовать подсказкам в приложении. «Самокат» при этом получает только результат проверки, без доступа к биометрическим данным пользователя. Двухэтапная проверка при оформлении и получении заказа создает дополнительный надежный барьер и помогает не допустить продажу энергетических напитков несовершеннолетним», — отметил Владислав Поволоцкий, генеральный директор АО «Центр Биометрических Технологий».

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