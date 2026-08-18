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В «Досках» от «МТС Линк» появились пользовательские шаблоны

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, добавила пользовательские шаблоны в сервис «Доски». Теперь любую доску, которую команда уже собрала под свою задачу, можно сохранить и использовать как основу для следующей в новом проекте. Шаблонами можно делиться с коллегами; они помогают быстрее запускать повторяющиеся рабочие процессы и использовать единые форматы внутри команды. Об этом CNews сообщили представители «МТС Линк».

Пользовательский шаблон можно создать из объектов на доске. Для этого достаточно выделить нужные элементы, выбрать в меню пункт «Сохранить как шаблон», добавить название и описание, а затем настроить уровень доступа. Шаблон можно сделать доступным по ссылке, добавить в библиотеку шаблонов команды или сохранить его для себя.

В библиотеке шаблонов сотрудники могут просматривать и использовать заготовки, которыми поделились коллеги. Понравившиеся или часто используемые шаблоны можно добавлять в «Избранное», чтобы быстро находить их и применять на новых досках.

Для корпоративных клиентов предусмотрены дополнительные возможности управления доступом. Администраторы могут ограничивать список сотрудников, которым доступны шаблоны организации, и тем самым контролировать их использование как на уровне всей компании, так и отдельных команд.

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«В «Досках» уже доступны десятки шаблонов: мы постоянно пополняем библиотеку, прорабатывая распространенные рабочие сценарии с экспертами по командному взаимодействию, фасилитаторами, руководителями ИТ-команд и специалистами по обучению. Однако наша аудитория постоянно растет, и мы все чаще сталкиваемся с тем, что пользователям недостаточно предустановленных решений. У каждой команды свои процессы и подходы, и теперь они могут быть отражены в кастомных шаблонах. Новая функция дает больше гибкости, позволяет адаптировать Доски под конкретные задачи, быстрее организовывать работу и повышать ее эффективность», — сказал руководитель продукта «МТС Линк Доски» Тигран Басеян.

Шаблоны в «Досках» помогают ускорить выполнение повторяющихся задач, связанных с планированием, проведением встреч, мозговыми штурмами, ретроспективами и другими командными процессами. Вместо создания доски с нуля сотрудник может выбрать подходящий шаблон и сразу перейти к работе с содержанием.

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