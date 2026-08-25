StormWall: в преддверии школьного сезона средняя мощность DDoS-атак на ритейл выросла в 4,5 раза

Аналитический центр компании StormWall выявил ряд важных изменений, связанных с DDoS-атаками на ритейл в России перед подготовкой к школе. По данным экспертов компании, с 1 по 20 августа 2026 г. средняя мощность DDoS-атак на отечественных ритейлеров выросла в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Для анализа были использованы данные клиентов StormWall.

По мнению специалистов компании, рост мощности связан с тем, что злоумышленники начали применять более масштабные распределенные ботнеты, насчитывающие миллионы устройств. Такие ботнеты способны одновременно атаковать сеть, ИТ-инфраструктуру и сайт ритейлера.

Эксперты StormWall выявили, что средняя мощность DDoS-атак на ритейлеров в августе 2026 г. составила 138 Гбит/с, а пиковая мощность достигала 2,2 Тбит/с. Это довольно высокий показатель для любой современной DDoS-атаки. Для сравнения, в августе 2025 г. пиковая мощность атаки на ритейл составила только 1,4 Тбит/с. По мнению специалистов, в будущем киберпреступники смогут запускать еще более мощные атаки с помощью ботнетов нового поколения.

Основной целью хакеров при запуске DDoS-атак на ритейлеров в августе этого года было стремление обогатиться. Перед началом учебного года в сфере электронной коммерции обычно происходит всплеск продаж и наблюдается повышенная потребительская активность. В этот период у интернет-магазинов есть прекрасная возможность получить довольно большую прибыль от продаж. Для компаний важно, чтобы в это время все их онлайн-ресурсы были постоянно доступны для покупателей, а ИТ-инфраструктура работала без сбоев. Злоумышленники пытаются навредить ритейлерам с помощью DDoS-атак, и многие компании готовы платить выкуп за восстановление работы ресурсов.

Специалисты компании установили, что хакеры атакуют ритейл не только с целью получения коммерческой выгоды. Они также проверяют устойчивость инфраструктуры интернет-магазинов более мощными ударами. Злоумышленники заранее начали тестирование защиты ритейлеров перед началом делового сезона.

«В прошлом перед началом учебного года мы обычно фиксировали рост количества DDoS-атак на ритейл в России. Однако в августе этого года ситуация изменилась, и злоумышленники сделали ставку не на количество, а на мощность инцидентов. Они использовали современные огромные ботнеты, чтобы запустить на ритейлеров максимально мощные DDoS-атаки, пытаясь причинить компаниям максимальный вред. К счастью, многие интернет-магазины уже используют профессиональные решения по защите от DDoS-атак, и хакерам не удалось серьезно навредить организациям. Мы советуем ритейлерам не расслабляться и заняться усилением защиты своих ресурсов, поскольку осенью в разгар делового сезона злоумышленники могут вернуться с новыми инструментами для запуска разрушительных атак», – отметил Рамиль Хантимиров, CEO и сооснователь StormWall.