«Контур» запустил обмен черновиками документов через роуминг

В «Диадоке» и сервисе «Логистика» от «Контур.Диадока» реализована поддержка черновиков документов для межоператорского обмена. Продуктивный обмен уже запущен с «Тензором», с другими операторами технология проходит тестирование. По мере ее запуска компании смогут передавать заранее подготовленные документы контрагентам независимо от того, услугами какого оператора ЭДО они пользуются. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Черновик – это заранее подготовленный документ без подписи. Одна сторона сделки заполняет его и передает контрагенту, который проверяет данные, при необходимости дополняет документ и подписывает его. В «Диадоке» и «Логистике» эта функциональность называется «Шаблоны документов».

Роуминг позволяет компаниям обмениваться электронными документами, даже если они работают через разных операторов ЭДО. Раньше черновики можно было передавать только внутри системы одного оператора. Межоператорский обмен снимает это ограничение: партнеру не потребуется менять оператора ЭДО для работы с черновиками. Заранее подготовленный документ сокращает объем ручного заполнения, количество возможных исправлений и время согласования.

С июля 2026 г. поддерживается межоператорский обмен черновиками УПД, электронных транспортных накладных и заказов-заявок. С августа перечень пополнился поручениями экспедитору, экспедиторскими и складскими расписками. На первом этапе в межоператорском обмене предусмотрена поддержка черновиков только первых титулов документов. Перечень документов и доступных интерфейсов будет расширяться постепенно.

Роман Акимов, руководитель проектной группы «Контур.Диадока»: «Шаблоны документов давно используются в работе с контрагентами внутри «Диадока». При этом бизнесу нужно было работать с ними в том числе в роуминге. Для этого операторам требовалось договориться об универсальных правилах обмена. Мы продолжаем тестирование технологии с другими операторами. По мере развития роуминга привычный порядок работы с шаблонами документов будет доступен при взаимодействии с контрагентами у разных операторов».

В продуктах «Контура» решение развивается как сквозное. В доступных вариантах работы одна сторона сможет подготовить черновик в «Логистике», другая – получить и обработать его в «Диадоке». При этом доступность отдельных документов зависит от интерфейса: наиболее широкий набор сценариев на текущем этапе реализуется через API, поддержка веб-версий и модулей «1С» расширяются поэтапно.

В «Логистике» работа с черновиками входит в базовые возможности сервиса, в «Диадоке» «Шаблоны документов» — отдельная функциональность. Клиентам с платным пакетом «Диадока» и «Логистики», которые ранее не пользовались ею, до конца 2026 г. «Контур» предоставляет бесплатный доступ.