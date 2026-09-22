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«Звук» представил «Атлас»: интерактивную карту музыкального вкуса на базе аудиосетей EffNet и LLM-разметки эмоций

Музыкальный сервис «Звук» запустил проект «Атлас» — интерактивную карту, которая помогает пользователю глубже исследовать свой вкус. В его основе — двумерная модель, объединяющая микро-жанровую ось и ортогональную ось настроения (сенсорно-эмоционального характера трека). Предпочтения слушателя распределяются по более чем 100 жанрам и почти 50 настроениям. Об этом CNews сообщили представители сервиса «Звук».

Пространство карты разделено на четыре адаптивные зоны, где динамически меняется «погода» в зависимости от эмоционального профиля композиций. Рядом с любимыми треками, сгруппированными по зонам высокой плотности («островам симпатии»), разворачивается поток персональных рекомендаций, отталкивающийся от вкуса конкретного слушателя.

Технологическая база «Атласа» объединяет аудио анализ, экспертную разметку и языковые модели. Для построения жанровой оси золотым стандартом выступает редакторская оценка треков первого тира. Для произведений без экспертной разметки задействована модель сличения с эталоном: нейросеть EffNet анализирует аудиосигнал и рассчитывает вероятности совпадения по 400 микро-жанрам. Далее каскад CASE-правил сворачивает эти вероятности в 28 жанровых семейств, выбирает доминирующее, а редакторская метка либо перекрывает решение алгоритма, либо детализирует его до уровня поджанров. Все результаты непрерывно пересчитываются, оперативно отображая обновления в интерфейсе.

Ось настроения размечается с помощью LLM и опирается на модель Расселла — фундаментальную концепцию в исследованиях музыкальных эмоций, лежащую в основе трети всех работ MIR за 45 лет. Модель декомпозирует эмоции по осям валентности и энергии на четыре квадранта, которые «Звук» расширил параметрами текстуры звучания, температуры и хронотопа, разложив каждый квадрант на 12 градаций настроения — от мягких к интенсивным. Рекомендательные алгоритмы учитывают не только жанры, но и поведенческие паттерны: глубину прослушивания, повторные воспроизведения и добавления в коллекцию.

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Артем Лебедев, генеральный директор музыкального сервиса «Звук»: «Музыкальные вкусы человека редко укладываются в один жанр – обычно это сочетание разных направлений, настроений и состояний. В «Атласе» мы сделали этот вкус видимым: пользователь может посмотреть на свой музыкальный мир со стороны, исследовать его и двигаться дальше – к музыке, которую еще не знает. Для нас это новый способ персонализации: не просто рекомендовать следующий трек, а дать человеку возможность самому исследовать свой вкус».

Чтобы открыть персональный «Атлас», нужно собрать в своей коллекции не менее 20 треков: карта сформируется автоматически, выстроив вокруг любимых композиций персональный рекомендательный ландшафт. В дальнейшем «Звук» планирует подключить пользователей к роли асессоров для уточнения разметки на живых данных, а также сделать карту полноценным режимом непрерывного прослушивания.

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