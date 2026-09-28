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«Авито»: прибыль предпринимателей малого и микробизнеса в сфере продажи товаров растет в среднем на 43% за три года

Аналитики «Авито» представили результаты исследования, посвященного малому и микробизнесу в сфере продажи товаров. Опрос охватил 10 тыс. россиян и позволил выяснить, кто сегодня становится предпринимателем, чем торгует и сколько зарабатывает. Оказалось, что продажей товаров занимается каждый шестой опрошенный (17%), а получают такие предприниматели в среднем 270 тыс. руб. чистой прибыли в месяц.

Среди мужчин предпринимательством в этой сфере занимается каждый пятый (20%), а среди молодежи 18–24 лет — почти каждый третий (29%). В структуре продаж лидируют «легкие» категории: одежда, обувь и аксессуары (21%), товары для хобби, рукоделия и творчества (19%), а также косметика (18%).

Наиболее заметный рост дохода большинство предпринимателей отметили в первые два года работы 41%. Еще 18% зафиксировали самый ощутимый всплеск на третий год, а у 17% он произошёл позже.

В денежном выражении чистая прибыль предпринимателей в этой сфере составляет 270 тыс. руб. в месяц. В основном опрошенные бизнесмены зарабатывают до 150 тыс. руб. (56%), четверть (27%) — от 150 тыс. до 500 тыс. руб. От 500 тыс. до 1 млн руб. ежемесячно зарабатывают 13% предпринимателей, более миллиона — лишь 4%.

Показательно, что предприниматели быстро выходят за рамки локального рынка: 80% уже торгуют за пределами своего региона, а каждый пятый выходит на федеральный уровень с самого начала. Среди инструментов, которые опрошенные считают ключевыми для развития бизнеса, чаще всего называли продвижение и рекламу товаров (25%), логистику и доставку (22%), а также выход в новые регионы (20%).

«Мы видим, что бизнес растет постепенно: за три года прибыль предпринимателей малого бизнеса в среднем увеличивается на 43%. Поэтому наша задача — поддерживать продавца на разных этапах развития. На старте важно снизить барьеры и издержки: например, на «Авито» товар может оставаться у продавца до момента продажи без дополнительных затрат на логистику, а для профессиональных продавцов сейчас действует скидка 50% при отправке с «Авито Доставкой». По мере роста на первый план выходят логистика, продвижение и аналитика. И для этого мы запустили помощника «Ави Pro», который помогает анализировать показатели бизнеса и находить точки роста. Поэтому для нас поддержка предпринимателей — это не отдельная льгота, а набор инструментов, который меняется вместе с потребностями бизнеса», — сказал Алексей Ли, коммерческий директор «Авито Товары».

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Наравне с логистикой и расширением географии предприниматели называют продвижение одним из главных приоритетов — и это подтверждает опыт крупных площадок. Директор по продуктовым коммуникациям и управлению репутацией Ozon Николай Ганин отметил, что сегодня успех продавца во многом определяется вложениями в рекламу и качеством сервиса: «Бюджет на рекламу сегодня нужен всем, кто хочет строить устойчивый бизнес и наращивать обороты — прошел тот период, когда можно было расти без вложений. Внутри площадки идет сильная конкуренция за внимание клиента за счет большого количества предпринимателей и товаров. Кроме использования рекламных инструментов продавец, конечно, должен также понимать, какие конкурентные преимущества есть именно у него: цена, сроки доставки, оформление карточки, сервис. Это значит расположить к себе клиента, снизить возможность возвратов и отмен, сразу заботиться о правильности заказа. Продавец, который думает об этом комплексно с самого начала, и выигрывает».

Однако прежде чем инвестировать в продвижение и масштабирование, начинающему предпринимателю важно освоить базовые знания о ведении бизнеса.

«Одной из причин, почему бизнесы прогорают на старте, является недостаток знаний и опыта. По нашим оценкам, большинство предпринимателей прямо говорят о том, что причиной закрытия их бизнеса была нехватка предпринимательских компетенций. Поэтому перед тем, как начать свой бизнес, важно освоить матчасть: проанализировать рынок, изучить, налоговое законодательство, основы права, нюансы предпринимательской деятельности. Открытие своего дела — это большая ответственность особенно для ИП, потому что здесь предприниматель отвечает всем своим имуществом. Второе, что нужно сделать, — изучить механики платформы. Они у всех разные, но у каждой есть обучающий блок. Это база, без которой выходить на рынок нельзя», — сказал Андрей Шубин, исполнительный директор «Опоры России».

Таким образом, предпринимательство становится для россиян полноценной альтернативой найму: продажей товаров сегодня занимается каждый шестой, а бизнес растет не рывком, а системно — через продвижение, логистику и грамотный выход в новые регионы.

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