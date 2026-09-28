Крупные e-commerce-площадки объединили рекламные возможности в едином личном кабинете

«Купер», «Самокат» и «Мегамаркет» запустили единый личный кабинет, который объединяет рекламные возможности трех e-commerce-сервисов. Через единый кабинет рекламодатели смогут запускать кампании на нескольких площадках, управлять размещениями и оценивать их результаты. Об этом CNews сообщили представители «Купера».

Новый кабинет должен упростить работу компаний с retail media: рекламодателям не придется отдельно настраивать кампании и собирать аналитику по каждой площадке. Единый контур сократит объем операционной работы и позволит быстрее запускать размещения и управлять бюджетом на основе общей отчетности.

Retail media остается одним из самых быстрорастущих сегментов рекламного рынка. По данным исследования Okkam Trade Marketing, в России он вырос на 57% год к году в 2025 г.

Развитие единого личного кабинета возьмет на себя Дмитрий Трубицин, директор рекламного бизнеса и стратегических партнерств, «Самокат»: «Retail media становится рекламным каналом, который позволяет брендам работать с аудиторией непосредственно в момент выбора и покупки. Поэтому интерес к нему растет не только у крупных компаний, но и у малого и среднего бизнеса. Для дальнейшего развития рынка важно делать такие инструменты проще и доступнее, чтобы больше компаний могли запускать рекламу».

К концу 2026 г. рекламодателям будет доступно более 25 рекламных форматов на пяти партнерских площадках. Также появится улучшенный аукционный алгоритм с ML-рекомендациями по ставкам и прогнозными показателями для разных форматов. В 2027 г. компания сосредоточится на создании ИИ-стратегий продвижения, добавлении товарных форматов, расширении партнерских витрин и подключении новых моделей оплаты.