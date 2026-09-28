Курьеры «Купера» перешли на «Эвотор»

Сервис доставки «Купер» перешел на решение ИТ-компании «Эвотор» для приема безналичной оплаты заказов при получении. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

ИТ-компания «Эвотор» разработала компактные мобильные смарт-терминалы «Эвотор 6 Bio» для курьеров сервиса доставки «Купер». Касса поддерживает все виды оплат в том числе биометрическую «Оплату улыбкой» и «Цифровой рубль», и может работать автономно до 12 часов.

По данным сервиса доставки, в среднем около 10% пользователей «Купера» выбирают оплату заказа при получении. Как правило, это крупные заказы на большое количество позиций, где средний чек в два раза выше среднего чека по всем заказам сервиса. Поэтому важно сократить количество лишних действий на данном этапе: это ускоряет обработку заказа и делает процесс доставки эффективнее.

Специально для «Купера» было разработано приложение для приема платежей на месте, интегрированное с товароучетной системой сервиса. С 5 сентября 2026 г. сервис полностью перешел на новые устройства и перестал использовать прежние терминалы.

«Новые терминалы стали частью единого процесса доставки: они получают необходимые данные о заказе и помогают провести оплату на месте. Для нас это хороший пример того, как возможности «Эвотора» можно адаптировать под задачи крупного бизнеса и сложные операционные процессы», — сказала Екатерина Любич, руководитель интеграционных проектов «1С» ИТ-компании «Эвотор».