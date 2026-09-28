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Wildberries запускает программу лояльности для всех покупателей в России

Wildberries (входит в группу RWB) масштабирует программу лояльности для всех покупателей в России. Она объединит в одном пространстве баллы за покупки, персональные предложения, ежедневные задания, прокачку уровней и дополнительные привилегии. Об этом CNews сообщили представители RWB.

Новая программа получила название «Мой WB». Найти ее может каждый клиент компании из России в разделе «Профиль» в приложении маркетплейса или на сайте. Здесь пользователи смогут следить за своим уровнем, количеством накопленных баллов, доступными выгодами, заданиями и историей операций, связанных с программой. При этом программа будет охватывать не только маркетплейс, но и такие экосистемные направления, как «Еаптека», «Рив Гош», WB Travel, «WB Банк», «WB Ресейл» и др.

Основной валютой программы станут баллы ВБ. Почти любая покупка на Wildberries теперь будет сопровождаться их начислением. Накопленные баллы можно обменять на скидку до 99% при покупке любого товара на маркетплейсе. Один балл ВБ равен одному рублю скидки.

«На первом этапе запуска мы анализировали поведение пользователей и собирали обратную связь. Теперь «Мой WB» становится доступен всем покупателям в России. Мы хотим объединить в программе разные способы получения выгоды: баллы за покупки, персональные предложения, задания, уровни и привилегии. Для покупателей это возможность получать больше преимуществ от привычных действий на платформе, а для продавцов — новый набор инструментов для развития собственной аудитории, стимулирования повторных покупок и управления продажами», — отметила глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким.

Как начисляются и используются баллы

За покупки на Wildberries пользователи начнут получать баллы ВБ – универсальные баллы, которые можно обменивать на скидку до 99% при последующих покупках. Таким образом, благодаря новой программе лояльности привычные покупки клиентов станут еще выгоднее.

В программе также предусмотрены «ВауВБ» — специальные баллы, которые можно обменивать на повышенную скидку при покупке определенных товаров, в выделенных категориях или у конкретных продавцов. Один «ВауВБ» также равен одному рублю скидки. По принципу действия они похожи на персональные промокоды. Условия каждого «ВауВБ» — срок действия, максимальный размер скидки и доля стоимости покупки, которую можно покрыть баллами, — будут указываться в личном кабинете программы лояльности.

Товары, при покупке которых можно использовать «ВауВБ», отмечаются специальным значком «Списать ВауВБ». Посмотреть доступные подборки товаров и условия использования баллов можно в разделе «Мой WB».

Чтобы пользователям было легче ориентироваться, в карточках товаров появятся специальные обозначения: «Кэшбэк баллами ВБ», «Списать ВауВБ» и «Задание в Мой ВБ». Они подскажут, какие возможности программы доступны для конкретного товара.

Задания, АПы и уровни

Помимо покупок, программа будет учитывать активность пользователей на платформе. Клиентам станут доступны задания, за выполнение которых можно получать АПы - специальные (игровые) очки.

Задания могут быть связаны с разными действиями: совершением покупок, знакомством с новыми категориями и товарами, добавлением товаров в избранное, оформлением подписки на продавца, публикацией отзывов, участием в опросах и другими активностями на Wildberries.

АПы не являются денежным эквивалентом и не используются для оплаты товаров. Они помогают пользователю переходить на новые уровни программы лояльности.

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Уровень клиента формируется с учетом его покупок и активности. Чем выше уровень, тем больше преимуществ может быть доступно пользователю: повышенное начисление баллов, персональные предложения, специальные акции и распродажи, и другие привилегии. Перечень преимуществ будет постоянно расширяться.

При первом подключении программа учитывает историю покупок пользователя за предыдущие месяцы. Благодаря этому постоянные клиенты Wildberries смогут начать участие уже с уровня, соответствующего их покупательской активности, а не обязательно с начального.

Для сохранения уровня необходимо выполнять установленные для него условия. Информация о прогрессе, доступных заданиях и преимуществах отображается в личном кабинете программы.

Персональные предложения и дополнительные выгоды

В разделе «Мой WB» пользователи смогут получать персональные предложения от Wildberries и продавцов. В их числе могут быть повышенное начисление баллов, специальные условия на товары отдельных брендов и продавцов, подарочные предложения, акции и дополнительные скидки.

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Все основные возможности собраны в одном разделе. Пользователю не потребуется самостоятельно искать доступные акции: программа будет показывать актуальные предложения, задания, накопленные баллы и привилегии в «Мой WB».

Новые возможности для продавцов

Запуск программы расширяет инструменты продавцов для работы с собственной аудиторией. Предприниматели смогут участвовать в формировании персональных предложений, предоставлять покупателям дополнительные баллы и привилегии, создавать задания и запускать акции для продвижения своих товаров.

Механики программы позволят продавцам решать разные бизнес-задачи: знакомить покупателей с новинками, стимулировать повторные покупки, повышать средний чек, развивать отдельные товарные категории и возвращать внимание пользователей к товарам, которые они ранее добавляли в корзину или избранное.

Также у продавцов появятся дополнительные форматы взаимодействия с покупателями, включая брендированные страницы акций и специальные подборки товаров.

Wildberries продолжит расширять перечень заданий, предложений с начислением и списанием баллов и привилегий, а также подключать новые категории товаров, бренды и сервисы экосистемы.

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