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Mail: 54% россиян признались в спонтанных покупках в интернете

В преддверии Дня интернета в России 30 сентября «Почта Mail» совместно с «Новости Mail» выяснили, как россияне выбирают товары в интернете и принимают решения о покупке. Исследование показало, что 54% респондентов совершают импульсивные покупки, хотя почти половина (44%) связывает скорость принятия решения со стоимостью товара. При этом 40% при сравнении товаров выберут более дешевый вариант, а 31% в первую очередь обратят внимание на рейтинг и количество отзывов. Об этом CNews сообщили представители Mail.

Контент в социальных сетях и на других онлайн-площадках теперь влияет на принятие решения о покупке. 20% респондентов отмечают, что могут спонтанно купить товар после того, как увидят его в текстовой публикации или видеоролике.

30% находят нужные товары на маркетплейсах и в интернет-магазинах. О новинках от семьи и знакомых узнают 17%, а 14% ищут предложения через поисковую строку ресурсов. Каждый десятый ориентируется на обзоры и отзывы, еще столько же – не пропускают рекламные объявления. Почти половина покупок из такой рекламы приходится на бытовую технику и электронику.

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Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, особый интерес к онлайн-покупкам проявляют жители Краснодара, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и Воронежа — они активнее всего принимали участие в опросе.

Опрос проведен среди читателей «Новости Mail» в сентябре 2026 г. Всего опрошено 3 078 россиян.

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