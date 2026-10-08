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«Рамблер» запустил единого ИИ-помощника с полноценной мультиагентной системой «под капотом»

«Рамблер» открывает новый формат взаимодействия с пользователями – вопросно-ответный: теперь можно не только читать новости и искать материалы, но и задавать вопросы по прочитанному, уточнять детали и получать объяснение в контексте своей жизненной ситуации. Об этом CNews сообщили представители Rambler&Co.

Технологическую основу нового формата составляет мультифункциональный ИИ-помощник на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка. Он работает на главной странице, в поиске, новостях и статьях, помогая пользователям получать информацию в контексте конкретного материала или запроса.

Главная страница визуально изменилась, учитывая паттерны взаимодействия аудитории с медиаконтентом и тренды в дизайне интерфейсов. В верхней части расположился умный поиск на базе нейросети «ГигаЧат» от Сбербанка, который дает точный ответ вместо лишнего массива данных, а также вертикальные видео о самом актуальном. Тематические разделы указаны слева, полезные виджеты с мини-сервисами, от прогноза погоды до конвертера валют, – справа.

В центре главной страницы – ИИ-дайджест «Про главное». Диалог начинается прямо в точке интереса пользователя – рядом с новостью или статьей. Подсказки «Что это значит?», «Что это значит для меня?», «Коротко», «Все по теме», «Подробнее» и «Разобраться» позволяют выбрать направление разговора, а затем продолжить его собственным вопросом. Набор тем в ИИ-дайджесте можно менять и выбирать: например, не только главное за сегодня, а рубрики – «Экономику», «Политику» или «Шоу-бизнес».

Анна Иванова, исполнительный директор портала «Рамблер», директор департамента контента и технологий Rambler&Co: «Тридцать лет назад «Рамблер» помогал людям находить информацию в интернете. Сегодня перед медиа стоит новая задача – не только сообщать о событиях, но и вступать в диалог с человеком, отвечать на его вопросы и помогать понимать, что происходящее значит лично для него. Мы перестраиваем портал вокруг этой модели: редакционная экспертиза и ИИ работают вместе, чтобы пользователь мог пройти путь от информации к действию в одном диалоге».

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

Любой материал на «Рамблере» теперь не конечная точка взаимодействия с читателем, а, наоборот, начало полноценного разговора. Внутри страницы есть диалоговое окно – ИИ-помощник по информации, который помнит контекст, учитывает историю чата и подключает нужного агента для конкретной задачи. Пользователь переходит на статью по интересующей теме, а ИИ расширяет контекст, подбирает полезные ссылки и показывает, как полученные данные могут повлиять на жизнь человека. Например, читая материал о детском спорте, ИИ-помощник тут же поможет определиться с наиболее подходящей секцией для ребенка, подключив нужного агента, – посоветует обратить внимание на возраст и интересы, даст рекомендации, чек-листы, предложит ознакомиться с дополнительными материалами. Читателю теперь не нужно тратить время на поиск и анализ информации – за него это сделает нейросеть прямо на странице новости.

Обновление «Рамблера» – это переход к новой модели медиапотребления: от классического поиска информации к порталу, с которым можно разговаривать – спрашивать о событиях, проверять контекст, факты и получать ответы по мере возникновения новых вопросов. ИИ-помощник развивается на реальных пользовательских сценариях: команда отдельно оценивает точность выбора нужной специализации, разбирает истинные намерения пользователя и расширяет набор ситуаций, в которых сервис помогает. При этом за качество, верификацию, контекст и смысл информации отвечают редакция и эксперты портала.

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