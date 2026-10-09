Cloud.ru успешно закрыл книгу заявок на второй выпуск облигаций объемом 20 миллиардов рублей

Cloud.ru, провайдер облачных и ИИ-решений, сообщил об успешном закрытии книги заявок в рамках второго выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 объемом 20 млрд руб. «Плавающая» ставка купона была установлена на уровне ключевой ставки ЦБ +1,6 процентных пункта со сроком обращения 2,5 года. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Выплаты купона будут осуществляться каждые 30 дней.

В ходе формирования книги заявок общий спрос инвесторов превысил маркетируемый объем выпуска (10 млрд руб.) более чем в три раза, что позволило снизить итоговую ставку купона на 40 базисных пунктов до уровня ключевой ставки ЦБ +1,6 процентных пункта и увеличить объем размещения до 20 млрд рублей. Объем спроса по итоговой ставке купона составил порядка 30 млрд руб.

Надежность Cloud.ru как эмитента подтверждают высокие рейтинги кредитоспособности от независимых рейтинговых агентств: АА+(RU) от «АКРА» со стабильным прогнозом и ruAA+ от «Эксперт РА» со стабильным прогнозом.

«Высокий спрос на бумаги нового выпуска с “плавающей” ставкой доказал инвестиционную привлекательность бизнеса для разных типов инвесторов. Спрос обеспечили как институциональные инвесторы, управляющие и страховые компании, банки, НПФ, так и розничные инвесторы, полностью покрыв книгу заявок. Эффективная работа на публичном рынке капитала позволяет нам активно инвестировать в рост и масштабирование бизнеса. Мы запускаем продукты, способные конкурировать с разработками мировых лидеров в области облаков и ИИ», — сказал Михаил Лобоцкий, генеральный директор Cloud.ru.

Сбор книги заявок прошел 8 октября 2026 г. путем открытой подписки. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 13 октября 2026 г.

Общая выручка компании по итогам I полугодия 2026 г. составила 37,6 млрд руб., увеличившись на 2% год к году. EBITDA составила 27,5 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 73%. Чистая прибыль составила 6 млрд руб., рентабельность по чистой прибыли — 16%.

Отношение чистого долга[1] к EBITDA LTM[2] составило 0,35х на 30 июня 2026 г.

[1] С учетом применения МСФО 16

[2] EBITDA за последние 12 месяцев