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«М.Видео»: россияне стали чаще выбирать часы с более высоким средним чеком в преддверии старта бизнес-сезона

«М.Видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала продажи часов на собственном маркетплейсе за январь–сентябрь 2026 г. и выявила склонность покупателей к приобретению более статусных и одновременно более дорогих моделей. Для анализа к дорогому сегменту были отнесены бренды со средним чеком выше 10 тыс. руб. На них пришлось около 88% всех продаж часов в штуках и более 91% оборота категории. Если объединить все бренды с чеком выше 10 тыс. руб. в одну категорию, средняя стоимость проданных часов составит около 36 тыс. руб.

Екатерина Лезгинцева, директор категории «Одежда» на маркетплейсе» М.Видео», сказала: «Исторически часы для покупателя — это не только способ узнать время, но и часть повседневного образа, технологичный аксессуар, отражающий имидж и являющийся маркой статуса. Поэтому выбор становится более осознанным: клиенты обращают внимание на дизайн, бренд, материалы, функциональность и дополнительные возможности устройства. В последние несколько месяцев мы видим интерес к моделям разных форматов, в том числе к часам с более высоким средним чеком, что указывает на систематический сдвиг в потребительском поведении».

Наиболее заметная активность в категории проявилась в августе. На этот месяц пришлось 14,3% всех покупок часов и 21,9% выручки за девять месяцев — это максимальные показатели в обоих случаях. По сравнению с июлем количество проданных часов выросло на 47,8%, а оборот категории — на 243,6%.

Особенно заметной стала динамика более дорогого сегмента: продажи таких часов в августе выросли на 65% по сравнению с июлем. При этом оборот увеличился примерно в 3 раза. Таким образом, рост в августе происходил не только за счет увеличения количества покупок — существенно изменилась и структура спроса в пользу более дорогих моделей, что скорее всего связано с приближением старта делового сезона.

Лидером по количеству продаж среди брендов со средним чеком выше 10 тыс. руб. стал Casio — на него пришлось около 95% продаж сегмента. Также в числе лидеров Diesel, Bulova, Michael Kors и Citizen.

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В денежном выражении Casio также занял первое место, обеспечив около 81% оборота дорогого сегмента. Далее в топе по объему продаж в деньгах расположились Agat, Bulova, Earnshaw, Citizen и Seiko.

В целом анализ продаж показывает, что часы остаются категорией, в которой покупатели чаще склонны рассматривать модели с более высоким средним чеком, но при этом выбор конкретной модели определяется скорее не стоимостью, но и сочетанием бренда, дизайна и функциональности.

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