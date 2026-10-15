«МегаФон» запустил интернет на участке автодороги Киров-Советск

«МегаФон» увеличил территорию покрытия в Кировской области — новое телеком-оборудование заработало в селе Мякиши Верхошижемского округа. Теперь жители населенного пункта, а таже водители и пассажиры, которые передвигаются по прилегающей автодороге Киров–Советск, могут пользоваться голосовыми звонками и мобильным интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Телеком-оборудование, установленное в Мякишах, работает в нескольких частотных диапазонах одновременно. Такая технология позволяет совместить два ключевых преимущества: широкий радиус действия, охватывающий и территорию села, и участок автодороги, и высокую скорость передачи данных. Благодаря этому пользователи смогут быстро загружать карты и строить маршруты, комфортно смотреть видео, работать с документами или общаться в мессенджерах.

Для местных жителей появление связи открывает новые возможности в повседневной жизни. Теперь можно оперативно решать рабочие вопросы, оставаться на связи с близкими в любой точке села. Школьники и студенты получат доступ к образовательным платформам, а предприниматели смогут эффективнее вести дела, используя современные цифровые инструменты.

Особое значение новое телеком-оборудование имеет для обеспечения безопасности на дороге Киров–Советск. Водители могут быть уверены: даже в случае непредвиденной ситуации или при поломке автомобиля на этом участке трассы, они смогут вызвать помощь или сообщить о происшествии. Наличие стабильного сигнала в пути повышает комфорт поездки и дает чувство защищенности всем участникам движения.

«Мобильный интернет становится надежным помощником не только в экстренных случаях, но и в обычной жизни. Он дает возможность быстро узнать информацию о погоде или дорожной обстановке, прочитать новости или получить государственные услуги онлайн — из этого складывается комфортная среда для местных жителей, автолюбителей и пассажиров», — отметил директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.