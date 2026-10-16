«МТС Линк» упростил навигацию по онлайн-встречам

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, обновила личный кабинет сервиса Встречи в едином приложении. В нем появились поиск по названию, фильтры и сортировка, обновился календарь, а для постоянных встреч создали раздел «Комнаты».

В обновленном личном кабинете появились поиск по названию встреч, фильтры и сортировка. В списке указаны название и организатор мероприятия, даты создания и проведения, количество участников, а также наличие записи и расшифровки. Это помогает понять, какие материалы доступны, еще до открытия карточки мероприятия. По результатам пользовательского тестирования с участием 80 респондентов, поиск записи встречи, прошедшей в тот же день, теперь занимает до 7,4 секунд — в среднем в 4,5 раза быстрее, чем в других сервисах.

В календаре отображаются разовые и регулярные встречи: можно открыть нужную в один клик или посмотреть полное расписание. В интерфейсе изменилось расположение элементов: поиск, фильтры и сортировка находятся в верхней части экрана, а кнопки для начала встречи, подключения и планирования собраны слева. Такое разделение помогает быстрее находить нужные функции и управлять мероприятиями. Для постоянных встреч предусмотрен раздел «Комнаты» — к ним можно быстро вернуться, не просматривая общий список.

Новый интерфейс можно подключить по запросу через персонального менеджера. До конца ноября 2026 г. обновление станет доступно всем пользователям «МТС Линк».

«По мере развития платформы и расширения ее функциональности особенно важно сохранять простоту и логику интерфейса, чтобы выполнять привычные задачи без лишних действий. Мы изучили ключевые сценарии, с которыми пользователи работают чаще всего, и сократили время на их выполнение, обновив дизайн. Благодаря новому интерфейсу перейти на «МТС Линк» будет комфортно даже тем, кто годами работал с зарубежными сервисами: интуитивно понятный дизайн позволяет оперативно приступить к работе и ускорить выполнение задач. Мы уверены, что обновления помогут нашим клиентам работать еще эффективнее», — сказал руководитель направления «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

В марте 2026 г. «МТС Линк» обновил внешний вид комнаты в веб- и десктопной версиях сервиса «Встречи». При разработке интерфейса команда также опиралась на исследование пользовательского опыта: в сентябре–октябре 2025 г. 350 участников тестировали типовые сценарии работы с видеовстречами в «МТС Линк» и других ВКС-сервисах. Результаты помогли определить оптимальное расположение кнопок и элементов управления. По итогам обновления выполнение наиболее распространенных действий во время встреч ускорилось почти в 1,7 раза.