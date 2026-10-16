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«МТС Линк» упростил навигацию по онлайн-встречам

«МТС Линк», платформа для бизнес-коммуникаций, обучения и совместной работы, обновила личный кабинет сервиса Встречи в едином приложении. В нем появились поиск по названию, фильтры и сортировка, обновился календарь, а для постоянных встреч создали раздел «Комнаты».

В обновленном личном кабинете появились поиск по названию встреч, фильтры и сортировка. В списке указаны название и организатор мероприятия, даты создания и проведения, количество участников, а также наличие записи и расшифровки. Это помогает понять, какие материалы доступны, еще до открытия карточки мероприятия. По результатам пользовательского тестирования с участием 80 респондентов, поиск записи встречи, прошедшей в тот же день, теперь занимает до 7,4 секунд — в среднем в 4,5 раза быстрее, чем в других сервисах.

В календаре отображаются разовые и регулярные встречи: можно открыть нужную в один клик или посмотреть полное расписание. В интерфейсе изменилось расположение элементов: поиск, фильтры и сортировка находятся в верхней части экрана, а кнопки для начала встречи, подключения и планирования собраны слева. Такое разделение помогает быстрее находить нужные функции и управлять мероприятиями. Для постоянных встреч предусмотрен раздел «Комнаты» — к ним можно быстро вернуться, не просматривая общий список.

Новый интерфейс можно подключить по запросу через персонального менеджера. До конца ноября 2026 г. обновление станет доступно всем пользователям «МТС Линк».

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«По мере развития платформы и расширения ее функциональности особенно важно сохранять простоту и логику интерфейса, чтобы выполнять привычные задачи без лишних действий. Мы изучили ключевые сценарии, с которыми пользователи работают чаще всего, и сократили время на их выполнение, обновив дизайн. Благодаря новому интерфейсу перейти на «МТС Линк» будет комфортно даже тем, кто годами работал с зарубежными сервисами: интуитивно понятный дизайн позволяет оперативно приступить к работе и ускорить выполнение задач. Мы уверены, что обновления помогут нашим клиентам работать еще эффективнее», — сказал руководитель направления «Унифицированные коммуникации» «МТС Линк» Олег Пашукевич.

В марте 2026 г. «МТС Линк» обновил внешний вид комнаты в веб- и десктопной версиях сервиса «Встречи». При разработке интерфейса команда также опиралась на исследование пользовательского опыта: в сентябре–октябре 2025 г. 350 участников тестировали типовые сценарии работы с видеовстречами в «МТС Линк» и других ВКС-сервисах. Результаты помогли определить оптимальное расположение кнопок и элементов управления. По итогам обновления выполнение наиболее распространенных действий во время встреч ускорилось почти в 1,7 раза.

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