CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС запустила 5G в Чите

МТС первой запустила сеть 5G в краевом центре Забайкалья. Новый стандарт связи работает на действующих частотах LTE 2100 МГц в нескольких локациях Читы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть 5G в Чите уже доступна в центральном районе города, а также спальных микрорайонах и в непосредственной близости от автомагистралей. В зоне покрытия парк ОДОРА, стадион СибВО, кольцевая развязка на улицах Шилова–Генерала Белика, в районе главного корпуса ЗабГУ, центральной художественной школы на улице Бабушкина, возле ТЦ «Арбат» на Петровско-Заводской улице и спортивного стадиона института ж/д транспорта на улице Советской.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

МТС приступила к поэтапному запуску сети пятого поколения на действующих частотах LTE 2100 МГц на принципе технологической нейтральности в местах с наибольшей концентрацией абонентов в краевом центре Забайкалья. Это позволяет задействовать один частотный ресурс одновременно для сетей четвёртого и пятого поколений, наращивая покрытие 5G без строительства отдельной инфраструктуры.

«Запуская 5G в Чите, мы создаём цифровую основу для технологической трансформации Забайкальского края. Новый стандарт связи обеспечивает более высокую скорость передачи данных при минимальной задержке сигнала, это крайне важно при работе с большими объемами информации и облачными сервисами, также высокий запас ёмкости сети позволяет подключать большое количество устройств одновременно и развивать решения на базе интернета вещей и автоматизации производства. 5G станет основой для развития VR/AR‑инструментов, «умных городов» и масштабируемых IoT‑систем: это заметно повысит конкурентоспособность местного бизнеса, а жители получат доступ к новым качественным цифровым сервисам», – сказал директор МТС в Забайкальском крае Денис Бойко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Нейросети нацелят против россиян. Их обучат выявлять и блокировать VPN

Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться

Firefox включил по умолчанию поддержку «убийцы» JPEG. Его популяризации противилась Google

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще