CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Жители «Ботаники» получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Иркутске. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще около 2000 семей, проживающих в многоквартирных домах ЖК «Ботаника» и «Новый». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили зону покрытия своей гигабитной сети в пригородной зоне Иркутска – в микрорайоне «Ботаника» поселка Маркова. Доступ к домашним сервисам МТС – высокоскоростному интернету и цифровому ТВ – получили жильцы всех 15 корпусов жилого комплекса. Кроме этого, к домашней сети МТС были присоединены несколько многоквартирных домов ЖК «Новый», расположенного в Октябрьском районе Иркутска.

Гигабитная скорость интернета дает возможность каждому члену семьи выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. В сеть также можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры видеонаблюдения и другие цифровые устройства.

Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости
Low/no-code-революция: новая архитектура цифровой независимости Конференция

«Современные крупные жилые массивы за городом, такие как «Ботаника», обычно уже обеспечены всеми бытовыми удобствами для комфортной жизни и досуга. Мы же, со своей стороны, занимаемся развитием телеком-инфраструктуры. Сегодня скоростной домашний интернет – это такая же базовая необходимость, как электричество или вода. Он дает возможность множеству устройств работать одновременно на высокой скорости, даже если родители трудятся удаленно, а дети учатся онлайн. Ранее мы прокачали для жителей «Ботаники» и мобильную сеть. Теперь в сочетании с гигабитным домашним интернетом это обеспечивает им полноценную цифровую среду дома и вблизи территории всего ЖК», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Иркутске.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Нейросети нацелят против россиян. Их обучат выявлять и блокировать VPN

Созданный россиянами всемирно известный сервис полностью заблокировал Россию. С отечественного IP к нему не подключиться

Firefox включил по умолчанию поддержку «убийцы» JPEG. Его популяризации противилась Google

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Как власти потратят триллион на ИТ, медиа и связь

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще