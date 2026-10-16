Жители «Ботаники» получили доступ к гигабитному интернету МТС

МТС расширила сеть высокоскоростного домашнего интернета в Иркутске. Доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили еще около 2000 семей, проживающих в многоквартирных домах ЖК «Ботаника» и «Новый». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС расширили зону покрытия своей гигабитной сети в пригородной зоне Иркутска – в микрорайоне «Ботаника» поселка Маркова. Доступ к домашним сервисам МТС – высокоскоростному интернету и цифровому ТВ – получили жильцы всех 15 корпусов жилого комплекса. Кроме этого, к домашней сети МТС были присоединены несколько многоквартирных домов ЖК «Новый», расположенного в Октябрьском районе Иркутска.

Гигабитная скорость интернета дает возможность каждому члену семьи выходить в онлайн на скорости в 10 раз выше, чем стандартные 100 Мбит/с. В сеть также можно интегрировать систему умного дома, веб-камеры видеонаблюдения и другие цифровые устройства.

«Современные крупные жилые массивы за городом, такие как «Ботаника», обычно уже обеспечены всеми бытовыми удобствами для комфортной жизни и досуга. Мы же, со своей стороны, занимаемся развитием телеком-инфраструктуры. Сегодня скоростной домашний интернет – это такая же базовая необходимость, как электричество или вода. Он дает возможность множеству устройств работать одновременно на высокой скорости, даже если родители трудятся удаленно, а дети учатся онлайн. Ранее мы прокачали для жителей «Ботаники» и мобильную сеть. Теперь в сочетании с гигабитным домашним интернетом это обеспечивает им полноценную цифровую среду дома и вблизи территории всего ЖК», – сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу можно на сайте МТС в Иркутске.