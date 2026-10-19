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МТС «раскидала» сети в рыбном сердце Камчатки

МТС запустила новую базовую станцию и модернизировала существующую сеть в селе Усть-Большерецк – одном из главных флагманов рыбодобычи на Камчатке. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительное телеком-оборудование, что позволило обеспечить более стабильную работу сети и увеличить скорость интернета. Кроме того, была расширена пропускная способность канала, улучшено качество голосовой связи, усилено покрытие мобильного интернета на территории всего села и прилегающих территорий. Цифровой апгрейд коснулся десятков туристических домов и баз отдыха, а также социально значимых объектов.

Благодаря техническим улучшениям жители и гости Усть-Большерецка с комфортом могут использовать современные цифровые сервисы и технологию VoLTE. Она дает возможность одновременно разговаривать по телефону и не прерывать интернет-сессию: например, загружать в «облако» фото, просматривать онлайн-карты или искать в сети дополнительную информацию.

SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома
SDN против традиционной сети: сравниваем технологии на примере многоквартирного дома Сеть как дом

Усть-Большерецкий район — главный рыбацкий центр полуострова. Здесь традиционно лидируют по объемам вылова тихоокеанских лососей — горбуши, кеты, нерки, кижуча и чавычи. Именно здесь протекает река Большая — важнейшая водная артерия и нерестилище мирового значения, притягивающая рыбаков со всей России. В окрестностях расположено уникальное Курильское озеро, куда на нерест заходит крупнейшая популяция нерки — это ежегодно привлекает тысячи бурых медведей и туристов. Кроме того, Усть-Большерецк регулярно становится площадкой Камчатских лососевых фестивалей, включая «Сохраним лосося вместе».

«Усть-Большерецк — это сердце рыбной промышленности Камчатки. Здесь работают десятки рыбодобывающих предприятий, сюда приезжают туристы и рыбаки со всей страны, здесь проходят главные лососевые фестивали. Мы понимаем, насколько важна стабильная связь и для производственных процессов, и для безопасности людей на воде, и для комфорта гостей, поэтому мы планомерно развиваем инфраструктуру и модернизируем связь в самых востребованных точках региона», — отметила директор МТС в Камчатском крае Евгения Сальникова.

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