CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС улучшила связь в самом большом районе Мордовии

МТС усилила сеть в Зубово-Полянском муниципальном районе республики Мордовия. Проведенные работы позволили улучшить качество голосовой связи и увеличить скорость мобильного интернета до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое оборудование стандарта LTE в поселках Известь, Парца, Аким-Сергеевка и Ударный. Обновленная сеть МТС накрыла социальные учреждения, жилые дома, библиотеки, дома культуры, магазины и кафе, расположенные в поселках. Теперь около 4000сельских жителей могут на высокой скорости пользоваться онлайн-сервисами банков, «Госуслугами», находить нужную информацию для учебы и работы, листать соцсети и смотреть фильмы.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Зубово-Полянский район — самый большой по территории в Мордовии. Основная его часть покрыта лесом, поэтому здесь исторически развивались деревообрабатывающие предприятия. Туристам он интересен природными локациями. Например, в Вышинском лесничестве можно увидеть торфяные болота, также район богат памятниками разных эпох — здесь находили стоянки, городища и клады. Благодаря связи МТС туристы могут комфортно строить онлайн-маршруты к местным достопримечательностям и делиться впечатлениями в соцсетях.

«Мы продолжаем усиливать сеть там, где это необходимо и закрывать немногие оставшиеся «белые пятна». В этом году МТС запустила базовые станции стандарта LTE во многих населенных пунктах региона. Работы были проведены в Ардатовском, Ичалковском, Ковылкинском, Кочкуровском, Лямбирском и в других районах. Обновление сети позволяет сельчанам пользоваться жизненно-важными цифровыми сервисами, а также технологией VoLTE, которая обеспечивает высокое качество звука и возможность одновременно звонить и пользоваться интернетом», — отметил директор МТС в Мордовии Андрей Шишкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Центробанк и коммерческие банки России начали охоту за продавцами криптовалюты

Уходит в отставку вице-премьер Григоренко, курирующий ИТ. Его место займет замминистра финансов

В России выросли скорости заблокированного мобильного интернета. Помог внезапный 5G

Украинские БПЛА ударили по дата-центру VK. Склад Ozon тоже атакован

СМИ: На момент атаки БПЛА дата-центры «Яндекса» не были застрахованы от терактов. Компания все отрицает

Нейросети нацелят против россиян. Их обучат выявлять и блокировать VPN

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Как правильно почистить монитор компьютера и телевизор: советы ZOOM

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще