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От Москвы до Перми: «Авито Подработка» назвала самые высокооплачиваемые варианты подработки в доставке

На автомобиле, велосипеде, самокате или пешком — подрабатывать в доставке можно разными способами. При этом размер предлагаемого вознаграждения зависит не только от способа передвижения, но и от региона. Аналитики «Авито Подработки» изучили предложения для курьеров по России за III квартал 2026 г. и выяснили, где предлагали наиболее высокооплачиваемые смены. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

В целом по России самое высокое предлагаемое вознаграждение среди курьеров зафиксировано в автомобильной доставке — 6,11 тыс. руб. за смену. На втором месте — велокурьеры, которым предлагали 6,09 тыс. руб. за смену. Для курьеров на самокатах и пеших курьеров показатель составил 6,06 тыс. руб. за смену.

В региональном рейтинге лидировала пешая доставка в Москве: исполнителям предлагали в среднем 7,04 тыс. руб. за смену. Второе место заняла автомобильная доставка в Санкт-Петербурге — 6,88 тыс. руб. за смену. Тройку лидеров замкнула пешая доставка в Самарской области, где среднее предлагаемое вознаграждение составило 6,36 тыс. руб. за смену.

В пятерку лидеров также вошла автомобильная доставка в Московской области и Пермском крае: исполнители могли рассчитывать в среднем на 6,33 и 6,06 тыс. руб. за смену соответственно.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Различия в уровне предлагаемых вознаграждений могут быть связаны с плотностью заказов, расстояниями между адресами и особенностями самих доставок. На компактных маршрутах пешие курьеры могут выполнять заказы без затрат времени на поиск парковки. Автомобиль, в свою очередь, позволяет преодолевать большие расстояния и перевозить более крупные заказы.

«В III квартале 2026 г/ среднее предлагаемое вознаграждение на рынке временной занятости составило около 5,5 тыс. руб. за смену. Курьерам предлагали на 10%–11% больше, а пешим курьерам в Москве — почти на 30%. Это говорит о высоком спросе на курьеров и готовности заказчиков конкурировать за исполнителей через условия. Способ доставки мало влияет на ставку, поэтому выбирать формат можно под себя: ориентируйтесь на маршрут, регион и длительность смены», — сказал Алексей Панюков, директор по развитию бизнеса сервиса «Авито Подработка».

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