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«Сбер» пришлёт в чат итоги разговора на горячей линии

«Сбер» сообщил о запуске функции отправки ключевых тезисов звонка по горячей линии. Теперь сразу после разговора о кредитных картах и накопительных счетах можно получить краткие итоги беседы. Они появятся в чате поддержки мобильного приложения «СберБанк Онлайн».

Обращения по кредитным картам и накопительным счетам лидируют по количеству повторных звонков на горячую линию — суммы, проценты, даты сложно запомнить на слух. Новая функция работает на базе большой языковой модели GigaChat. Вернуться к тезисам можно будет в любой момент — это избавит от необходимости записывать детали во время звонка, перезванивать и переспрашивать.

Новая функция бесплатная и уже доступна для клиентов Сбера с мобильными устройствами на платформах Android и iOS (iOS 17 и старше).

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Елена Левина, вице-президент, директор департамента «Забота о клиентах» Сбербанка, сказала: «Клиенты часто перезванивают на 900, чтобы переспросить размер обязательного платежа по кредитной карте или ставки по накопительному счёту. И мы их прекрасно понимаем: расчёты, даты, проценты — всё это действительно трудно запомнить с первого раза при устном диалоге. Полезно эту информацию всегда держать под рукой. Теперь такая возможность у наших клиентов есть — в любой момент они смогут открыть чат и быстро найти нужные данные. Там же можно обсудить возникшие вопросы по теме. Всё как в известном стихотворении: "Не надо звать, не надо ждать, а просто взять и почитать!"»

Перед масштабным запуском новую функцию пилотировали среди 12% клиентов, обращавшихся на горячую линию по вопросам кредитных карт. В результате с 1 июля по 1 октября каждый третий клиент, получивший тезисный пересказ разговора в чат поддержки, хотя бы раз к нему вернулся.

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