«Яндекс Фабрика» запустила собственные интернет-магазины. В них покупатели могут заказать товары напрямую, познакомиться с полными коллекциями и узнать о новинках и скидках. Первыми заработали сайты Tuvio, Pragma, Commo и Muted, а также магазин «Фабрики» с товарами всех ее брендов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В тематических подборках на сайтах покупатели могут знакомиться с новыми коллекциями и актуальными трендами. Здесь же они могут найти примеры удачных сочетаний вещей и повторить понравившиеся образы. Например, у Pragma можно найти идеи для сервировки с посудой из новогодней коллекции. На сайте Muted – посмотреть образы: их составили стилисты бренда. Подарок близким можно присмотреть в разделе «Хиты продаж» Tuvio – например, фен-стайлер с семью насадками или овощерезку для быстрого приготовления салатов.

Дополнить покупку помогут рекомендательные ленты. На сайтах брендов они предлагают товары той же марки, а в магазине «Яндекс Фабрики» — всех 11 марок. Например, к пауэрбанку Commo лента предложит кабель для зарядки, а к умному чайнику Tuvio – посуду Pragma. На сайте «Яндекс Фабрики» также доступны видеообзоры и новости компании.

В будущем компания запустит программу лояльности со скидками ко дню рождения и специальными предложениями на наборы товаров. Кроме того, «Яндекс Фабрика» планирует открыть интернет-магазины еще пяти своих брендов – Junion, Nocord, Lunnen, Raskat и Cubits.