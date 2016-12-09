comScore: «Одноклассники» остаются лидирующей соцсетью в России по видео

Согласно аналитическому отчету comScore (VMX, Desktop-Only, Total Audience, Russian Federation) за октябрь 2016 г., социальная сеть «Одноклассники» за год увеличила показатели видеосмотрения, достигнув 350 млн просмотров в сутки (внутренние данные ОК, ноябрь 2016). как рассказали CNews в «Одноклассниках», ОК остаются первой социальной сетью в России по числу просмотров видео, средней длительности видеосмотрения в расчете на одного пользователя и общему времени просмотра

За год рост видеопросмотров в ОК составил 51% (1,8 млн в 2015 г. против 2,8 млн в 2016 г.). Общая длительность просмотра выросла на 63% (7023 млн минут в 2015 г. против 11437 млн минут в 2016 г.). Количество видео на пользователя выросло на 37% год к году (70,3 видео на пользователя в 2015 г. против 96,1 видео на пользователя в 2016 г.).

«За последние два года мы вдвое увеличили просмотры видео, запустили стриминговое приложение OK Live, приложение для Smart TV, полностью обновили видеоплееры на мобильных платформах и добавили поддержку Chromecast и Apple TV. ОК сегодня – это не просто социальная сеть, но и лидирующая видеоплощадка рунета. Такая динамика стала возможной благодаря запуску новых продуктов и сервисов и улучшению пользовательского опыта на мобильных платформах», - сказала Марина Краснова, руководитель видео проекта «Одноклассники».

По внутренней статистике, более 48% пользователей ОК смотрят видео с помощью мобильных устройств, доля пользователей на Android составляет порядка 30%. Самые популярные видео в ОК – короткие пользовательские видео таких категорий, как «развлечения», «дети», «образование» и «идеи для жизни». В ОК также транслируются прямые эфиры, в том числе российских и зарубежных ТВ-каналов. За год число просмотров прямых эфиров увеличилось на 30%.